Евгений Афнагель — супергерой белорусского сопротивления 5.05.2021, 16:00

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Евгений Афнагель

Фото: «Еврорадио»

Это мастер подполья и городской герильи.

Евгений Афнагель на фронте уже четверть века. С 1996 года, пишет Telegram-канал "Народная грамада".

Он был и командиром легендарной койдоновской рады "Молодого фронта" (КРАМФ), и в 2001 основателем знаменитого Зубра.

Это мастер подполья, конспирации, городской герильи, и политмаркетинга.

Афнагель был одним из лидеров и Плошчы-2006, и Плошчы-2010. И лидером "Джинса", и одним из лидеров "Европейской Беларуси".

После 19 декабря 2010 он смог обмануть лукашистов и из подполья, выйдя из окружения, уйти в Польшу, но в 2016 Женя вернулся в Беларусь.

С Евгением Игоревичем я познакомился в марте 2008. На Окрестина. После 90 лет БНР.

В феврале 2019 мы начали сражаться против лукашизма вместе. В одном окопе.

Это супергерой белорусского сопротивления. За полтора года мы прошли с ним ад лукашизма. И мы победим.

Женя в плену уже почти 8 месяцев. А 12 мая тысячи и тысячи настоящих белорусов его поддержат. Жыве Беларусь!

12 мая в Могилеве должно начаться рассмотрение "уголовного дела» сопредседателя оргкомитета партии "Белорусская христианская демократия» Павла Северинца, активистки Ирины Счастной, а также координатора гражданской кампании "Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля, активистов "Европейской Беларуси» Павла Юхневича, Дмитрия Козлова, Максима Винярского и Андрея Войнича. Судилище будет проходить в закрытом режиме.

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