В Беларуси ликвидируется очередная торговая сеть
- 5.05.2021, 22:43
- 2,748
Она работала с 2004 года.
Стало известно о ликвидации в Беларуси очередной торговой сети – солигорского торгового дома «Радуга-свет», передает «Белсат».
3 мая на сайте журнала «Юстиция Беларуси» появилось объявление о начале процесса ликвидации Солигорской торговой сети «Торговый дом «Радуга-свет».
Сеть возникла в 2004 году. Как указано на официальном сайте, она насчитывает 6 магазинов и 7 ресторанов в Солигорске, Дзержинске, Пинске и Узде.
Компания планировала развивать сеть супермаркетов и рестораны.
В апреле в Беларуси закрылись почти все магазины сети «Домашний». Первый супермаркет начал работу 3 февраля 2016 года. На пике сеть насчитывала более 75 магазинов по всей Беларуси.