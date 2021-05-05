В Беларуси ликвидируется очередная торговая сеть 5.05.2021, 22:43

2,748

Она работала с 2004 года.

Стало известно о ликвидации в Беларуси очередной торговой сети – солигорского торгового дома «Радуга-свет», передает «Белсат».

3 мая на сайте журнала «Юстиция Беларуси» появилось объявление о начале процесса ликвидации Солигорской торговой сети «Торговый дом «Радуга-свет».

Сеть возникла в 2004 году. Как указано на официальном сайте, она насчитывает 6 магазинов и 7 ресторанов в Солигорске, Дзержинске, Пинске и Узде.

Компания планировала развивать сеть супермаркетов и рестораны.

В апреле в Беларуси закрылись почти все магазины сети «Домашний». Первый супермаркет начал работу 3 февраля 2016 года. На пике сеть насчитывала более 75 магазинов по всей Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».