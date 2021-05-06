Мнение: Генерал Шапошников главный бой своей жизни выиграл, не произведя ни одного выстрела 9 6.05.2021, 13:31

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Всем достойным офицерам все вернется обязательно.

Истерика продолжается. Лукашенко лишил званий 80 офицеров.

Кто-то из них громко заявил об уходе. Кто-то – участвует в BYPOL. Кто-то – просто тихо ушел. Правда, логики в списке все равно не много. Например, в списке присутствуют не все, кто открыто примкнул к BYPOL, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

В любом случае всем достойным офицерам все вернется обязательно. А те, кто инициировал это позорное действо, лишатся своих генеральских лампасов.

Урок истории. Генерал Шапошников, возможно, главный бой своей жизни выиграл, не произведя ни одного выстрела. Хотя он сейчас бы точно был в указе.

1962 год. Новочеркасск. Забастовка рабочих. Власти взялись подавить недовольство милицией, армией и КГБ. Генерал-лейтенанту танковых войск Шапошникову поступил приказ стрелять по людям.

Шапошников отказался и сказал: «Не вижу перед собой врага, которого стоит атаковать танками» и отключил рацию. Разоружил мотострелков, чтобы никто никого не застрелил. Конечно, забастовку все равно задавили (24 человека погибли), Шапошников был уволен в запас, было заведено уголовное дело по обвинению в антисоветской пропаганде. Однако лишить звания генерала не решились даже тогда.

Для деда нет ничего святого. Стоит напомнить, что он лишил Захаренко звания генерала. А через три года он был застрелен бандой Павличенко и сожжен в минском крематории…

В 1988 году Шапошников был полностью реабилитирован. Генералы, вам на заметку. Для того, чтобы быть героем, иногда не нужно стрелять или махать дубинкой. Более того, многих из вас за эти патроны и дубинки будут судить. Заявление в прокуратуру Германии на Лукашенко уже подано…

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