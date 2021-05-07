Медики обнаружили у COVID-19 скрытый феномен, который проявляется у молодых и здоровых 2 7.05.2021, 7:32

8,634

С ним сталкивается каждый четвертый пациент моложе 55 лет.

Согласно исследовательскому проекту врачей из 32 стран мира, существует скрытый феномен COVID-19, который провоцирует инсульт у молодых людей без каких либо предпосылок к этому заболеванию.

Их исследование, недавно опубликованное в журнале Stroke, показало, что каждый четвертый пациент моложе 55 лет сталкивался с инсультом на фоне коронавируса, без каких либо сопутствующих факторов риска для сосудов.

Из 432 человек с острым ишемическим инсультов, включенных в исследование, 104 (21,4%) были моложе 55 лет. Медики полагают что коронавирус может спровоцировать инсульт даже у здоровых пациентов, у которых он бы никогда не случился, если бы не инфекция — у 105 человек (24,4%) не было ни одного фактора риска этого заболевания.

Необычным было и то, что примерно у 40% пациентов коронавирус диагностировали только после госпитализации с инсультом.

Исследователи полагают, что это открытие указывает на очередной феномен коронавируса, который может вызывать инсульт среди людей, без сопутствующих заболеваний.

«COVID-19 — это не грипп и не простая вирусная инфекция. Эти результаты ясно показывают, что молодые люди, которые формально не входили в группу риска коронавируса, уязвимы для инсультов и других последствий воздействия инфекции в ближайшей и долгосрочной перспективе», — сказал профессор Сирил Коэн из университета Бар-Илан изданию The Times of Israel.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».