Медики назвали орех, который продлевает жизнь 7.05.2021, 9:34

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Он богат ненасыщенными жирными кислотами, клетчаткой, витаминами и антиоксидантами.

Регулярное потребление арахиса, помогает снижать риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Также уменьшается смертность от других причин. Причем данная закономерность работает в отношении людей любой расы. К такому мнению пришли медики из Университета Вандербильта (США) и Шанхайского института онкологии, сообщает lenta.ua.

Выводы ученых основаны на изучении данных 70 тысяч американцев, в том числе людей с черным цветом кожи, и более 130 тысяч жителей Шанхая. Наблюдения за ними велись на протяжении примерно 12 лет.

Выяснилось, что регулярное потребление арахиса оказалось связано со снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний - риск сокращался на 23-28 процентов. Смертность от других недугов сокращалась на 17-21 процент.

Арахис богат ненасыщенными жирными кислотами, клетчаткой, витаминами и антиоксидантами. Ученые отмечают, что арахис - довольно дешевый продукт, доступный большинству людей. Таким образом, регулярное его потребление может стать простым способом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Статья профессора Шу и его коллег с результатами исследований влияния употребления орехов на здоровье опубликована в последнем номере журнала JAMAInternalMedicine.

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