Смелая девушка — сотруднику МВД: Лукашенко уже пора уходить 5 7.05.2021, 12:59

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Действие происходило в Советском РУВД Минска.

В структуру бывших силовиков BYPOL поступило видео допроса в Советском РУВД Минска. Допрос происходил на фоне официального флага и портрета Лукашенко, сообщает «Радыё Свабода».

Девушка объясняет силовикам, что значит этот флаг для нее:

«Потребность перемен... То, что Лукашенко уже пора уходить, флаг символизируете освобождение от узурпатора, против насилия, применяемого ОМОНом и ГУБОПиК».

Девушка рассказала также, как в августе 2020 года ее задержали силовики, избили и доставили в РУВД Первомайского района Минска, после чего она перестала быть аполитичной.

Видео зафиксировало также, как милиционер выступил с «лекцией» об «истории» бело-красного-белого флага с точки зрения идеологии Таракана. Девушка активно спорит с ним и спрашивает, почему они ловят девушек, а не настоящих преступников, включая тех милиционеров, которые ее побили.

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