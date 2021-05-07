Гендиректор норвежской компании Yara вышел на связь со стачкомом солигорских шахтеров 5 7.05.2021, 14:59

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Yara направит на «Беларуськалий» своего наблюдателя.

Норвежская компания Yara — один из крупнейших мировых поставщиков минеральных удобрений и один из ключевых клиентов Белорусской калийной компании.

В последнее время Yara стремилась достичь позитивных изменений через диалог с руководством Белорусской калийной компании и «Беларуськалия».

Ранее стачком «Беларуськалия» обратился к норвежской компании с просьбой не подписывать контракт до выполнения руководством предприятия выдвинутых бастующими требований.

- На днях по видеосвязи состоялась встреча с генеральным директором Yara Свенсом туре Холзеттером при участии корпоративного представителя компании Гейра А. Сундбо, - рассказал «Народной Воле» лидер стачкома ОАО «Беларуськалий» Анатолий Бокун. - Это, кстати, была инициатива норвежской стороны.

Мы проинформировали норвежцев о событиях, которые происходили с участниками забастовки после 1 марта (в этот день последний раз была видеосвязь), а гендиректор Yara сообщил нам новость: их представителя решено делегировать в Солигорск. На «Беларуськалии» он будет находиться и мониторить ситуацию около полугода.

Надо отметить, что представители норвежской компании уже проводили на предприятии аудит системы охраны труда, и я попросил показать нам результаты проверки. Пока такую информацию нам не предоставили.

- Чем конкретно будет заниматься представитель компании Yara на «Беларуськалии»?

- Видимо, просто наблюдать за ситуацией. У норвежцев определенный план уже есть, и они его придерживаются.

- Ранее вы обращались к норвежской компании с просьбой не подписывать контракт до выполнения руководством предприятия выдвинутых стачкомом требований. Есть какой-то ответ по этому поводу?

- Насколько мы поняли, они как раз действуют по своему плану, и если эти действия ни к чему не приведут, эффекта не будет, то либо норвежцы расторгнут контракт, либо руководство «Беларуськалия» признает, что нет перспектив для дальнейшего диалога, сотрудничества и поиска компромиссных решений.

Генеральный директор Yara Свенс туре Холзеттер каждый раз напоминает, что расторжение контракта — это уход навсегда. Поэтому норвежцы и стараются все-таки найти компромисс.

- Представители страйкома в диалог между руководством норвежской компании и «Беларуськалия» не включены?

- Мы говорили, что для всестороннего и объективного рассмотрения поставленных вопросов нужно включить в переговорный процесс участников забастовки, но пока у представителей норвежской компании наша инициатива, скажем так, не находит понимания.

Свенс туре Холзеттер во время последней встречи заявил, что формат диалога не предусматривает участия в нем наших представителей. Хотя это, безусловно, неправильно.

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