Панда показала серию впечатляющих трюков и стала звездой Сети 2 7.05.2021, 15:01

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Похоже, панда подумала, что является мастером боевых искусств.

Наблюдать за пандами почти всегда очень интересно и чрезвычайно весело, особенно если они ведут себя как главная героиня этих кадров, снятых в Китае, пишет 120.su.

Вряд ли у животного была возможность посмотреть мультфильм «Кунг-фу панда», но оно доказало, что такие персонажи вполне могут встречаться не только на экране, но и в реальной жизни.

Панда подумала, что она является неплохой мастерицей боевых искусств и показала целую серию впечатляющих трюков. Наверняка она сильно огорчилась бы, если бы узнала, что смотрится вовсе не грозно и смертоносно, а весьма комично.

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