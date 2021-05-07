Ученые: Вулканы Марса все еще могут быть активными 7.05.2021, 15:39

Извержения на Красной планете могли происходить еще 50 тысяч лет назад.

Научный сотрудник Института планетарных наук Дэвид Ховард заявил о том, что свидетельства вулканической активности на Марсе указывают на то, что извержения здесь могли происходить еще 50 тысяч лет назад. А это создавало условия для поддержания микробной жизни на Красной планете, сообщает Phys.org (перевод — zn.ua).

Большая часть извержений на Марсе произошла в промежутке между тремя и четырьмя миллиардами лет назад, хотя некоторые вулканы продолжали извергаться еще три миллиона лет назад. Но до этого момента не было свидетельств недавней вулканической активности на Красной планете.

Теперь же Ховард заявил о том, что команда ученых нашла свидетельства извержений в регионе, который называется Равнина Элизий. И это свидетельства самой «молодой» вулканической активности на Марсе.

«Это загадочные темные отложения, которые покрывают площадь немного больше Вашингтона. У них высокая тепловая инерция, они включают в себя богатый пироксеном материал с высоким содержанием кальция и они симметрично расположены вокруг системы трещин Равнины Элизий. Отложения похожи на темные пятна на Луне и Меркурии, которые, предположительно, появились в результате извержений. Вероятно, это самое молодое вулканическое отложение на Марсе. Если бы собрали всю историю планеты в один день, оно случилось бы в последнюю секунду», - заявил Ховард.

Большая часть свидетельств вулканической активности на Марсе представляет собой потоки лавы, которые текли по поверхности планеты, но есть и следы взрывного вулканизма. Новое же отложение отличается от других. Отложения похожи на пепел и горные породы. Вероятно, во время извержения столб пепла поднялся на высоту 10 километров, но возможно, что это был «последний вздох» вулкана.

«На Равнине Элизий находится одно из самых молодых вулканических отложений на Марсе возрастом три миллиона лет, так что это не совсем неожиданно. Возможно, такие извержения были распространены, но их следы размылись или были погребены под слоем пыли», - отметил Ховард.

Регион с отложениями находится всего в 1800 километрах от станции InSight, которой удалось зарегистрировать несколько марсотрясений в этом регионе. Ученые считают, что вполне вероятно, что вулканическая активность на Марсе все еще сохранилась. По их мнению, на планете могут существовать глубокие резервуары магмы.

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