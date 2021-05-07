С 15 мая поляки смогут гулять на улицах без масок 7.05.2021, 17:13

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Рестораны смогут принимать посетителей на открытых площадках.

Правительство Польши приняло решение об отмене масочного режима на открытом воздухе с 15 мая. Соответствующее постановление опубликовано 6 мая в "Журнале законов", пишет gordonua.com.

Решение правительства будет действовать минимум до 5 июня. После этого оно будет пересмотрено в зависимости от развития эпидемической ситуации в Польше.

Маски на улице можно будет не носить при условии соблюдения дистанции между людьми в минимум 1,5 м. В то же время, ее нужно надевать в закрытых помещениях и общественном транспорте.

B конце апреля министр здравоохранения Польши Адам Недзельский анонсировал отмену обязательства носить маски на открытом воздухе при условии, что уровень заражения коронавирусом на 100 тыс. человек опустится ниже 15. В последние дни этот показатель в среднем составляет 13 случаев на 100 тыс. населения.

Во второй половине апреля в Польше начали ослаблять ковидные ограничения. С 19 апреля в Польше открылись ясли, детские сады и открытые спортивные объекты. С 26 апреля начали гибридное обучение школьники 1–3 классов. Также работают салоны красоты, парикмахерские и косметические салоны. С 4 мая в стране открылись торговые центры, художественные галереи и музеи.

Как сообщается на сайте правительства Польши, с 15 мая рестораны смогут принимать посетителей на открытых площадках, с 29 мая – и в помещениях, с заполнением не более 50% мест. С той же даты разрешат организацию свадеб и других торжеств с участием не более 50 гостей.

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