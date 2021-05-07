Астрономы сделали снимок китайской ракеты, которая медленно падает на Землю 7.05.2021, 19:52

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иллюстрационное Фото

Ожидается, что ракета войдет в атмосферу завтра.

Наблюдатель из Италии, который участвует в проекте Virtual Telescope Project, сделал снимок китайской ракеты, которая на данный момент кружит вокруг Земли по нестабильной орбите. По мнению экспертов, 20-тонная ракета-носитель достаточно большая для того, чтобы какие-то ее фрагменты могли упасть на планету, сообщает Business insider.

Ожидается, что Long March 5B войдет в атмосферу таким образом, что ее фрагменты, если они не сгорят в атмосфере, упадут в районе океана. Вместе с тем, нет никаких гарантий, что они не упадут над населенными территориями.

«Космическое командование США знает и отслеживает местоположение китайской Long March 5B в космосе, но ее точную точку входа в атмосферу Земли невозможно определить до тех пор, пока она не войдет в атмосферу, что ожидается примерно 8 мая», - говорится в сообщении министерства обороны США.

Ожидалось, что ракета совершит маневр, который позволит ей изменить орбиту, но этого не произошло. Вместе с тем, в министерстве иностранных дел Китая заявили, что ракета не нанесет никакого вреда жителям Земли.

«Вероятность того, что процесс входа в атмосферу нанесет какой-то вред на Земле очень мала», - заявил пресс-секретарь министерства Ванг Венбин.

фотО: Virtual Telescope Project

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