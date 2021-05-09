Ученые выяснили, как рыбий жир действует на мозг человека 2 9.05.2021, 11:45

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Может ли его употребление сделать вас умнее?

Диета, богатая рыбой, полезна для вашего мозга и сохраняет когнитивные функции в долгосрочной перспективе. Гораздо менее ясно, могут ли добавки принести такую же пользу, пишет u-news.com.ua.

Хотя исследования смешаны с добавками рыбьего жира, очевидно, что они полезны для вашего мозга, когда дело доходит до употребления рыбьего жира с пищей (например, добавления лосося в салат или жарки форели на ужин).

«В целом, исследования показывают, что потребление рыбы способствует когнитивному здоровью и помогает предотвратить снижение когнитивных способностей», — говорит Пуджа Агарвал, эпидемиолог по питанию и доцент кафедры внутренней медицины в Медицинском центре Университета Раш в Чикаго.

И хорошая новость в том, что вы можете получить эти преимущества, употребляя всего одну порцию рыбы в неделю, — говорит она.

Вот почему считается, что рыба так полезна для вашего мозга. Рыбий жир содержит определенные жирные кислоты омега-3, особенно EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексаеновая кислота), отмечает Национальный центр бесплатного и комплексного здоровья (NCCIH) . Вы можете употреблять рыбий жир, употребляя в пищу свежую рыбу или морепродукты, или принимая пищевые добавки.

Помогает ли рыбий жир бороться с плохой памятью?

Да, поскольку жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе, поддерживают хорошее здоровье мозга, эти питательные вещества также поддерживают функции мозга, которые, конечно же, включают мышление и память.

Рыба, которую едят не реже одного раза в неделю, является важным компонентом диеты MIND, которая, как было показано, замедляет возрастное когнитивное снижение, согласно исследованию, опубликованному в Alzheimer’s & Dementia.

Означает ли это, что рыбий жир сделает меня умнее?

Рыбий жир, который вы получаете от здорового количества рыбы каждую неделю, полезен для вашего мозга. Это ясно. Но вовсе не обязательно, что более высокое количество рыбьего жира обязательно повышает ваши когнитивные способности сверх той пользы, которую вы получите от простого получения достаточного количества рыбьего жира из рыбы.

«Рыбий жир не сделает вас умнее и не поможет запомнить больше, если вы уже получили достаточное количество [омега-3]», — объясняет Хусейн Яссин, доктор медицины, врач-эндокринолог из Keck Medicine.

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