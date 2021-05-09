Лучший истребитель Второй мировой войны 9.05.2021, 13:52

У самолета изначально был слабый мотор, однако пара нетрадиционных решений сделали его непревзойденным.

Эффективность является хорошим принципом для инженеров, по крайней мере — в теории. Однако на практике все может выглядеть совершенно иначе. Так, например, самолет P-51 Mustang стал лучшим традиционным истребителем Второй мировой войны, и это произошло после того, как его мотор — менее эффективный с технической точки зрения — был заменен на двигатель более современной конструкции, пишет Die Welt (перевод — inosmi.ru).

Эксперты по закупкам военно-воздушных сил США в конце 30-х годов пришли к выводу, что в будущем мощные моторы для самолетов должны оснащаться турбокомпрессорами, а не механически управляемыми нагнетателями. Причина, с технической точки зрения, была понятной: таким образом можно было использовать содержащуюся в горячих отработанных газах энергию, которая в противном случае просто терялась. Традиционные компрессоры использовали в своих установках энергетические возможности коленчатого вала.

В январе 1940 года Британские королевские ВВС обратились к американскому концерну North American Aviation с просьбой о лицензионном производстве хорошо зарекомендовавшего себя истребителя P-40. Ответ был простым: в концерне уже ведутся работы над улучшенным вариантом этого самолета. Великобритания сразу же заказала 300 истребителей новой серии. В конце октября 1940 года прототип этого самолета совершил свой первый полет — с американским 12-целиндровым двигателем Allison 1710. Теоретически этот мотор с рабочим объемом 28 литров и с двумя турбокомпрессорами должен был быть более производительным, чем его британский аналог марки Merlin 1650.

Быстро началось массовое производство

Однако, уже в ходе первых испытательных полетов стало ясно: каждый раз на высоте более 7 тысячи метров результат был обратный ожиданиям. Турбокомпрессоры здесь значительно хуже сгущали разряженный воздух, чем компрессоры Merlin. Несмотря на более современную и превосходящую другие самолеты аэродинамику, P-51A не мог сравниться с истребителями Spitfire, оснащенными двигателями Merlin.

Отправлять пилотов в бой с немецкими истребителями Messerschmitt или Focke-Wulf на уступавших по своим характеристикам самолетах было нельзя. Поэтому первые 310 самолетов Mustang использовались не как истребители, а как разведчики. Большое количество этих машин было передислоцировано на азиатский театр военных действий: в Китае и Бирме японцы также применяли преимущественно старые истребители, с которыми Р-51А вполне мог соперничать.

Однако во время войны и нетрадиционные идеи получают свой шанс. В 1942 году после первых разочаровывающих опытов с новой конструкцией некоторые инженеры предложили заменить мотор марки Alison на самолетах Mustang улучшенным вариантом двигателя Merlin, производившимся в то время в Соединенных Штатах.

В результате самолет P-51A из-за своей великолепной аэродинамики легко превзошел по показателям оснащенные идентичными двигателями истребители Spitfire. Быстро началось массовое производство, и в 1943 году первые эскадрильи истребителей Великобритании были уже готовы к выполнению боевых заданий.

Летчики путали марки истребителей

Однако уже во время первых боевых вылетов стала очевидной другая проблема: силуэт нового американского истребителя был очень сильно похож на стандартный немецкий истребитель Messerschmitt Bf-109. Его корпус из-за размещенного внизу воздухозаборника был значительно толще, однако эта деталь была скрыта несущей поверхностью. Постоянно экипажи американских бомбардировщиков обстреливали самолеты Mustang, так как они принимали эти машины за нападавшие на них немецкие самолеты.

В особенно опасной ситуации оказался пилот самолета Mustang Джек Брэдли (Jack T. Bradley) во время выполнения боевого задания в небе Германии в конце 1943 года. В ходе воздушного боя он был отрезан от своей эскадрильи. Брэдли сообщил об этом по радиосвязи, получил данные о своем местонахождении, после чего сблизился с группой истребителей и занял свою обычную позицию.

Лишь через несколько минут Брэдли понял, что он пристроился к группе истребителей Messerschmitt. Одновременно и немецкие пилоты заметили, что в их рядах находится враг, после чего они сразу же поменяли свой строй. С большим трудом Брэдли удалось уйти от преследования — он сбросил свои еще заполненные до предела дополнительные баки с горючим и перешел в пикирующий полет. Преследователи не смогли его догнать.

Подобного рода опасность умножала риски, однако это было не единственной причиной разработки новой конструкции кабины пилота самолета Mustang. Первые 3750 самолетов P-51 с моторами Merlin практически не давали летчику никакой возможности видеть то, что происходит сзади, а в ходе воздушного боя это серьезный недостаток.

Недопустимо большие потери

Однако эту проблему один из командиров эскадрильи королевских ВВС решил нетрадиционным способом: по его предложению из оргстекла, плексигласа, был изготовлен фонарь кабины летчика каплеобразной формы. Результат оказался потрясающим: хороший обзор, улучшенная аэродинамика, более производительный двигатель.

Затем появилась новая версия P-51 серии D, и до 1945 года было произведено более 8 тысяч этих самолетов, ставших лучшими винтовым истребителями Второй мировой войны. С чисто технической точки зрения, лучше P-51D, судя по всему, была только почти не применявшаяся модификация немецкого самолета Focke-Wulf Fw-190 с V-образным мотором, получившая обозначение Ta-152.

Самолет Mustang использовался как истребитель-бомбардировщик и даже как штурмовик в военных действиях в Корее, а также во время Суэцкого кризиса, хотя потери тогда уже были недопустимо большими. К концу 1950-х годов почти все оставшиеся самолеты этого типа перестали использоваться многими западными военно-воздушными силами.

Тем не менее, и сегодня в небо поднимаются десятки самолетов Mustang: модифицированные экземпляры последней серии P-51H принимают участие в авиационных шоу — и, конечно, с моторами Merlin.

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