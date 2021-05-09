закрыть
9 мая 2021, воскресенье, 21:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые создали самый мощный лазер, который поможет в лечении рака

1
  • 9.05.2021, 19:49
  • 1,942
Ученые создали самый мощный лазер, который поможет в лечении рака

Также он, вероятно, поможет в практическом исследовании самых фундаментальных вопросов нашего мира.

Команда корейских ученых создала сверхмощный лазер, который имеет все шансы изменить наши космические исследования, а также помочь победить рак, пишет «Новое время».

Спустя более десятилетия работы исследователи из корейского Института науки и технологий Кванджу представили лазер с рекордной интенсивностью 10²³ Вт/см². Чан Хи Нам, один из ученых, участвовавших в разработке, объяснил мощность лазерного луча как всю существующую на Земле солнечную энергию, которую сжали до размера пылинки.

Для этого ученые построили своего рода полосу препятствий, которая отражает, усиливает и контролирует движение фотонов, которые формируют лазерный луч.

Благодаря этому они смогли создать настолько высокоинтенсивный лазер, что он, вероятно, поможет в практическом исследовании самых фундаментальных вопросов нашего мира, которые ранее рассматривались исключительно в теории — формирование Вселенной или изучение плазмы, которая образуется после взрывов сверхновых.

Используя лазерные импульсы, исследователи смогут создавать и сталкивать электроны высокой энергии с фотонами, воссоздавая эффект Комптона, который, по мнению ученых, создает высокоэнергетические космические лучи.

Но существует также и более «земное» применение новой технологии.

Протонная терапия считается передовым методом лечения рака. Этот метод использует частицы, которые направляют на опухоль при помощи ускорителя. Однако такой вид лечения требует большой и дорогой защиты от радиации из-за этих самых ускорителей. Ученые уверены, что использование лазерных лучей для направления протонов может стать идеальной альтернативой, которая сделает протонную терапию более доступной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ребята, в чем профит?
Ребята, в чем профит? Ирина Халип
Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников
Улада выглядае, як тая, што вось-вось сканае
Улада выглядае, як тая, што вось-вось сканае Ксёндз Вячаслаў Барок