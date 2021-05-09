Ученые создали самый мощный лазер, который поможет в лечении рака 1 9.05.2021, 19:49

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Также он, вероятно, поможет в практическом исследовании самых фундаментальных вопросов нашего мира.

Команда корейских ученых создала сверхмощный лазер, который имеет все шансы изменить наши космические исследования, а также помочь победить рак, пишет «Новое время».

Спустя более десятилетия работы исследователи из корейского Института науки и технологий Кванджу представили лазер с рекордной интенсивностью 10²³ Вт/см². Чан Хи Нам, один из ученых, участвовавших в разработке, объяснил мощность лазерного луча как всю существующую на Земле солнечную энергию, которую сжали до размера пылинки.

Для этого ученые построили своего рода полосу препятствий, которая отражает, усиливает и контролирует движение фотонов, которые формируют лазерный луч.

Благодаря этому они смогли создать настолько высокоинтенсивный лазер, что он, вероятно, поможет в практическом исследовании самых фундаментальных вопросов нашего мира, которые ранее рассматривались исключительно в теории — формирование Вселенной или изучение плазмы, которая образуется после взрывов сверхновых.

Используя лазерные импульсы, исследователи смогут создавать и сталкивать электроны высокой энергии с фотонами, воссоздавая эффект Комптона, который, по мнению ученых, создает высокоэнергетические космические лучи.

Но существует также и более «земное» применение новой технологии.

Протонная терапия считается передовым методом лечения рака. Этот метод использует частицы, которые направляют на опухоль при помощи ускорителя. Однако такой вид лечения требует большой и дорогой защиты от радиации из-за этих самых ускорителей. Ученые уверены, что использование лазерных лучей для направления протонов может стать идеальной альтернативой, которая сделает протонную терапию более доступной.

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