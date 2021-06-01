«Просто хотел себе новый автомобиль, а он сломался в первый же день» 3 1.06.2021, 10:22

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Чем закончилась покупка китайского кроссовера белорусской сборки.

У Евгения не лежала душа к новым "китайцам", а еще и отечественного производства. Однако под условия "новый автомобиль за приемлемые деньги" попадал, например, Zotye T600. В январе 2021 года наш читатель все же решился купить эту машину, а то, что происходило дальше, заслуживает отдельного рассказа, пишет abw.by.

"Поправили провода – теперь должно работать"

По словам Евгения, о "китайцах" он слышал много разного, но Zotye покорил его доступной ценой.

"Посмотрел, посидел в салоне Т600, изучил характеристики, проехал немного, дабы почувствовать динамику при езде. Сопоставил возможности своего бюджета с реальностью и свой выбор остановил именно на этой машине. По цене авто вполне доступно для отечественного потребителя".

Тем не менее неприятности начались сразу же.

"Я ехал домой после покупки, как вдруг на приборной панели загорелся cheсk. Это свидетельствовало о том, что не все так хорошо, как я себе представлял, – вспоминает Евгений. – И это в первый же день! Пришлось ехать обратно на официальный сервис, где мне "поправили фишку датчика, который не был до конца вставлен", как сказал представитель ремонтной организации. Но это еще цветочки, дальше – ягодки.

Через два дня после покупки нового автомобиля перестали гореть сегменты на экране кондиционера, машина почему-то дергалась при разгоне. Опять поехал на СТО, где специалисты поправили фишку расходометра, сказав, что под контактами была пленка, которую не сняли на заводе. Ремонт кондиционера также свелся к тому, что "поправили провода – теперь должно работать". Хотя в холодную погоду эта проблема проявилась вновь.

Очередной раз выехав с ремонта, автомобиль снова стал дергаться при езде. Вернулся, попросил мастера проехать со мной вместе, чтобы он убедился в том, что проблема есть и я ее не выдумал. Мастер автосервиса согласился, убедился и высказал свою версию, попросив оставить автомобиль для ремонта.

На следующий день позвонили и сказали машину забрать, мол, отремонтировали. Ремонт заключался в продуве клапана турбины, который теперь, по словам ремонтников, должен работать исправно. Но в тот же вечер "китайский друг" вновь стал дергаться при езде, и это значит, что снова предстояло отправиться на ремонт.

Попасть в автосервис я смог только через два дня в силу загруженности по работе. К этому времени проблемы успешно преумножились: помимо дерганья опять не работали сегменты экрана кондиционера, постоянно пищал датчик, сигнализирующий о том, что открыт капот, плохо закрывалось стекло со стороны водителя – его перекашивало".

Евгений вспоминает, что мастер все эти неисправности подтвердил, ремонт был проведен: блок кондиционера заменили на новый, поправили датчик капота, смазали направляющие стекла, а новый клапан управления турбины привезли с завода и установили. Однако на этом визиты на сервис для свежеиспеченного владельца китайско-белорусского кроссовера не закончились.

"Через некоторое время загорелись и потухли индикаторы ABS и ESC на приборной панели. При включении задней передачи автомобиль пищал – возможно, была проблема с парктрониками. В общем, я решил, что обращусь с этими вопросами при нулевом техобслуживании на пробеге 2500 километров".

На ТО клиенту объяснили, что "так бывает", возможно, снег попал на датчик. Заодно заметили отклеившийся молдинг заднего стекла, но пообещали устранить этот дефект по гарантии.

"В итоге через несколько дней, когда у меня появилась возможность оставить машину в автосервисе, вновь проявились как старые, так и новые поломки: автомобиль дергался, а после ТО еще чаще, горел индикатор ESC, периодически пропадая, зуммер парктроников пищал невыносимо, тот же оторвавшийся молдинг, плюс перестали автоматически закрываться двери. Мастер автосервиса резюмировал: наверное, датчики парктроника вышли из строя, клапан управления турбины опять заменят", – вспоминает Евгений.

Автовладельцу на два дня вновь пришлось стать пешеходом, а положение дел заставило крепко задуматься.

“Когда очередной раз забирал свой автомобиль после ремонта, спросил, как устранили недостатки. Вот очередной перечень работ: молдинг приклеили на стекольный герметик (на старый скотч), заменили клапан управления турбины, функцию автоматического закрытия двери активировали (она была отключена почему-то), сняли три передних парктроника как нерабочие, но новых на заводе нет, поэтому их отправили туда на восстановление. От всего этого я начал изрядно уставать”, – говорит наш читатель.

Он утверждает, что уже в марте машина ездила без датчиков парктроника, при включении задней передачи “вопил” зуммер, а задняя дверь покрылась коррозией, – и это при пробеге 3000 км.

"За три месяца после покупки я 12 раз обращался в автосервис за устранением недостатков – для нового автомобиля это перебор. Все, хватит. Написал продавцу претензию о расторжении договора и возврате денег, установил конкретные сроки. Предупредил также, что в случае отказа обращусь в суд, где еще попрошу взыскать компенсацию морального вреда. Такая машина мне не нужна, такое чувство, что я больше на ремонты времени трачу, чем на автомобиле езжу. Но продавец мне отказал".

Что дальше?

Мы получили от Евгения необходимые документы, но 12 ремонтов по ним не насчитали - возможно, он предоставил не все. Однако даже из того, что есть в распоряжении редакции, легко понять, что его Zotye T600 стал частым гостем автосервиса. Для нового автомобиля это явно ненормально.

Продавец отказался возвращать Евгению деньги за автомобиль и расторгать договор купли-продажи, мотивируя это тем, что все заявленные клиентом неисправности устранялись оперативно и бесплатно. Является ли использование автомобиля "интенсивным" при пробеге 4508 км, как указал продавец, пусть каждый судит сам.

У нас же другое мнение насчет того, есть ли основания для возврата денег. Как следует из закона о защите прав потребителей, если в автомобиле присутствует существенный недостаток, то это является основанием для расторжения договора купли-продажи (ч.7 ст.20 закона).

существенный недостаток товара (работы, услуги) – неустранимый недостаток, либо недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов (в размере тридцати и более процентов от стоимости товара (работы, услуги), определяемой на момент устранения недостатка) либо несоразмерных затрат времени (превышающих максимально допустимые затраты времени, установленные техническими нормативными правовыми актами на устранение аналогичного недостатка), или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, либо другие подобные недостатки.

"Выявляется неоднократно, проявляется вновь после устранения" – вот те основания, которые однозначно могут служить поводом для обращения в суд с иском о расторжении договора купли-продажи и возврате денежных средств за автомобиль покупателю.

При этом неоднократность и повторное проявление устраненных ранее недостатков легко доказываются наряд-заказами, которые выдавали на сервисе. Такие документы у Евгения есть, так что ему прямая дорога в суд, раз полюбовно договориться не удалось. И да, если суд установит, что его права как потребителя нарушены, то это является основанием требовать компенсацию морального вреда (ст.18 закона о защите прав потребителей). При этом иски о защите прав потребителей не требуют уплаты госпошлины при обращении в суд.

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