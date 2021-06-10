Посол США в Беларуси: Секторальные санкции важны для лишения режима финансов 1 10.06.2021, 9:22

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Джули Фишер

Вашингтон будет усиливать давление на белорусские власти.

Назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер, заявила, что США будут усиливать давление на Беларусь и готовят новые санкции. Об этом она сказала, выступая в Комитете по международным делам Сената США. Заседание транслировалось на сайте комитета.

По словам Фишер, сейчас идет активная работа над новым исполнительным указом по санкциям в отношении Беларуси, чтобы принять его как можно скорее. По словам дипломата, США рассматривают санкции в отношении банковского сектора, нефтеперерабатывающей, деревообрабатывающей отраслей, торговли удобрениями.

Фишер заявила, что целью США является привлечь к ответственности людей и компании, ответственные или причастные к нарушениям прав человека и репрессии в отношении гражданского общества в Беларуси. По ее словам, власти США применят новые инструменты давления.

«Мы продолжим поднимать цену насилию и репрессиям со стороны режима», – заявила Фишер.

Она не исключила, что в отношении некоторых лиц могут быть применены санкции по закону Магнитского. Фишер отказалась называть конкретные имена, назвав это пока преждевременным.

Что касается ответа США на инцидент с самолетом Ryanair, Фишер заявила, что США планируют дождаться предварительного отчета расследования ICAO, который ожидается к концу июня. По словам дипломата, США тесно сотрудничают со своими союзниками и особенно со странами, которое имеют непосредственное отношение к рейсу – Грецией, Литвой, Ирландией и Польшей.

Фишер заявила, что США оказывают давление на Лукашенко, чтобы заставить его вступить в диалог. По словам дипломата, цена отсутствия диалога стала довольно высока для Лукашенко, но он пока не изменил своего поведения, поэтому США будет продолжать ее повышать. «Нормализация невозможна. Выглядит, что режим верит, что можно перевернуть страницу и можно вернуться к отношениям с Западом, когда они так явно откатились назад по сравнению с состоянием два года назад, если мы говорим о ситуации с правами человека», – заявила Фишер.

Отвечая на вопрос о возможности секторальных санкций, Фишер отметила, что 70% белорусской экономики контролируется государством, поэтому секторальные санкции могут быть очень важны для лишения режима финансов и ресурсов, которые используются для насилия против народа. Фишер заверила, что Белый дом обдуманно и осторожно подходит к работе над санкциями, оценивая влияние на объект санкций и то, как они могут затронуть простых людей, а также учитывая интересы США и их союзников.