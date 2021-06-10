Политзаключенный Игорь Ермолов — суду: Вы за все ответите! 2 10.06.2021, 13:40

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Игорь Ермолов

Также он прочитал отрывок из стихотворения Владимира Короткевича.

Суд Московского района Минска 10 июня приговорил Игоря Ермолова, Дмитрия Конопелько, Владислава Корецкого и Николая Сасева к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Такой срок запросил гособвинитель Роман Бизюк. Приговор вынесла судья Светлана Бондаренко, пишет naviny.by.

Принадлежащий одному из фигурантов автомобиль Kia Rio будет конфискован в доход государства, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

После оглашения приговора Ермолов крикнул: «Вы за все ответите!» — и прочитал отрывок из стихотворения Владимира Короткевича «Паўлюк Багрым».

Ермолов, Конопелько, Корецкий и Сасев — волонтеры штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико. Их обвинили в подготовке к массовым беспорядкам (ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст.293 УК) и иной подготовке лиц к участию в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК).

Суд над ними начался 12 апреля. В вину им вменили события 9—12 августа прошлого года. Как утверждает следствие, обвиняемые купили в строительном магазине два слесарных молотка, не менее 90 лазерных указок, не менее двух зажигалок и пиротехнических изделий, а также другие «точно не установленные предметы и технические устройства, обладающие метательными и поражающими свойствами».

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