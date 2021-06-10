Тетя Латыпова: Передали Степану, что его поддерживают во всем мире 3 10.06.2021, 15:42

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Степан Латыпов

Это стало большой моральной и эмоциональной поддержка для политзаключенного перед новым сражением.

- Больших ожиданий от этого процесса у нас нет, — рассказывает «Еврорадио» Галина Латыпова. Журналисты говорили с ней перед продолжением суда над её племянником Степаном Латыповым — жителем Площади Перемен, задержанным в сентябре 2020 года.

Тогда ещё не знали, что утром 10 июня Латыпова приведут в зал суда, прикованного к конвоирам за обе руки. На заседание из-за “неблагоприятной эпидемиологической ситуации” пустят лишь около 15 зрителей — это родственники Степана и представители дипкорпуса.

- Все мои действия связаны не с моей неадекватностью, а с сотрудниками ГУБОПиКа, — говорит о попытке самоубийства Латыпов. Тем не менее его отправляют на судебно-психиатрическую экспертизу.

- Слышимость в зале суда была не очень хорошая, — рассказывает Галина Латыпова о том, как проходило сегодняшнее заседание. — Государственный обвинитель и судья говорили негромко. Особенно прокурор — просто бубнил себе под нос. Степан попросил, чтобы говорили погромче, так как он находится в клетке за пуленепробиваемыми стёклами и практически ничего не слышит.

Во время заседания Степан держался стойко. Видно, что чувствует он себя намного лучше, хотя есть проблемы. Перед судом он сказал адвокату, что попросил снять с раны швы, но их не снимают, потому что в СИЗО нет хирурга. Ему колют антибиотики, потому что у него запущенная пневмония. Личные медикаменты закончились уже давно, нужно будет передавать передачу.

Передали, что его поддерживают во всём мире

1 июня 41-летний защитник Площади Перемен попытался перерезать себе горло в зале суда. До этого он рассказал о пытках и угрозах со стороны сотрудников ГУБОПиК. Мужчину увезла скорая помощь. Вечером после операции его перевели из больницы в СИЗО.

- Степану стало лучше. Его перевели в другую камеру из санчасти, передали наши передачи с одеждой и продуктами, — рассказывает Галина Латыпова. — Также передали, что его поддерживают люди не только в Беларуси и России, но и в Европе и по всему миру. Это была большая моральная и эмоциональная поддержка для него, особенно перед продолжением нового сражения. “Крёстный отец” Степана лорд Фоулкс обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о недопустимости пыток политзаключённых в Беларуси.

Как родные Латыпова переживают суд

- ГУБОП пообещал, если я не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей, — заявил Степан Латыпов перед тем, как попытался перерезать себе горло. Галина Латыпова рассказала, как в семье отреагировали на этот поступок:

- Это очень сильный стресс, эмоционально и физически трудно переносить и переживать несправедливое отношение к близкому тебе человеку. Мы страдаем оттого, что не можем помочь, оградить от давления, которое на него оказывалось и оказывается только за то, что человек верен своим принципам. Несмотря на ситуацию, Степан — мужественный, стойкий и сильный человек, который любит свободу и ёжиков.

Последние 8 лет в квартире Степана Латыпова жили ежи, о которых он всё время вспоминает в письмах. Когда один из них умер, он похоронил её — и очень переживал, что не успел поставить ей памятник из-за того, что его посадили.

Степана Латыпова задержали в сентябре 2020 года возле трансформаторной будки с изображением “Диджеев перемен”. Он просил милиционеров, прибывших уничтожить мурал, представиться — но был задержан. В тот же день в квартире Латыпова был проведён обыск. После него госпропаганда заявила, что он готовился травить сотрудников ядовитыми веществами, которые использовал в своей работе.

Латыпова обвиняют по трём статьям Уголовного кодекса: “организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок”, “сопротивление сотрудникам органов внутренних дел” и “мошенничество, совершённое в особо крупном размере”.

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