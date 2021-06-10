На Комаровке появились первые пионы 10.06.2021, 18:39

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фото: onliner.by

Фотофакт.

Июнь — месяц, когда все палисадники просто изобилуют цветами. На смену сирени и рододендронам приходят ирисы и королевы июньских цветников — пионы. Сходили на Комаровку и узнали, сколько стоят букеты из пионов, которые не стыдно вручить в подарок, передает onliner.by.

Эти цветы стоит искать на сезонном рынке в рядах, где продают рассаду и саженцы. Сейчас там уже появились пионы на любой вкус. От кипенно-белых до темно-бордовых. Один цветок стоит 4—5 рублей. За букет придется заплатить 20—40 рублей. Многие считают, что это дорого, но в цветочных магазинах стоимость пионов стартует от 10—15 рублей за штуку.

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