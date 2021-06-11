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Сотрудники независимого издания «Новы час» сами будут доставлять газету

  • 11.06.2021, 14:27
Сотрудники независимого издания «Новы час» сами будут доставлять газету

С июля Белпочта убрала из подписного каталога газету.

С июля Белпочта убрала из подписного каталога газету «Новы час», теперь издание нельзя выписать и получить по почте.

Однако сотрудники редакции решили самостоятельно заниматься доставкой бумажной версии газеты. Сейчас они составляют список подписки.

Если вы были подписаны или имеете во мнении получать бумажную версию «Новага часа», напишите в редакцию.

Подписаться на бумажную версию можно через чат-бот.

Помечайте, пожалуйста:

Фамилию, имя, отчество

Адрес (город, поселок), почтовый индекс, улицу, дом, квартиру)

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