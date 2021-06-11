У Шеймана проблемы возникли давно 11.06.2021, 19:10

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Отход старого подельника нарушает баланс сил внутри хунты.

Отставка Шеймана – это конец эпохи. Это один из ближайших соратников, который помогал стать Лукашенко тем синепалым террористом, которым он сейчас является. На самом деле пройти весь путь с 1994 года смогли лишь единицы. Большинство изначальных «друзей» уже не в обойме, некоторые прошли через тюрьмы, некоторые сейчас там, некоторых по различным причинам нет в живых, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Шейман организовывал первый покушение на Лося. Шейман занимался убийствами Гончара и эскадронами смерти. Шейман обеспечивал вывод денег на личные счета синепалого террориста. Были взлеты и падения. И даже попытка ареста, в результате провала которой сменилось руководство КГБ Беларуси. Во время августовских 2020 года событий Шейман, который на тот момент был несколько в стороне, был оперативно введен в круг самых ближайших лиц, принимавших решения, когда ситуация понеслась под откос.

В общем, это значимое изменение, тем более если оно озвучено публично и с такой помпой.

Основная причина - здоровье. Все члены хунты не молодеют. Мы писали про трупный вид синепалого террориста (раз, два, три). У Шеймана проблемы возникли давно. Несколько сеансов химиотерапии более-менее стабилизировали состояние, однако тяжело. На встрече сам террорист заявил о том, что прошений об отставке было много, а Шейман несколько месяцев толком не появлялся на людях.

В таком раскладе встает вопрос, кем заменить. В зарубежных делах (Африка, Латинская Америка) только он был в курсе деталей и личных контактов. Именно поэтому последовала просьба позаниматься этим направлением. Кадровый резерв скуден как никогда. А доверие к людям со стороны сейчас в щекотливых темах – еще меньше. Паранойя. С одной стороны нужен кто-то из системы управления делами, а, с другой - тот, кто в курсе проектов на дальней дуге. Определенный выход из этой дилеммы возможен, только если в заокеанские проекты погрузить Виктора.

Отход старого друга нарушает баланс сил внутри. Шейман был вхож. Сейчас появляется шанс снова переделить эту поляну.

Есть еще третий аспект. Залог непотопляемости Шеймана - люди, расставленные им в силовых ведомствах. Теперь они могут легко оказаться вне игры и под ударом, особенно в прокуратуре. Гонки на лафетах близко.

Ну, а про синепалого террориста нужно сказать, что суставы и внешний вид ему немного поправили. Но мозги – не получилось. Сначала проболтался, что с кадрами беда даже в администрации, а затем собрался брать автомат и опять от кого-то отстреливаться.

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