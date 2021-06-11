Подельник Лукашенко Шейман подал в отставку 66 11.06.2021, 17:34

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Пресс-служба узурпатора сообщает, что он ушел по собственному желанию.

Виктор Шейман — один из наиболее близких и верных чиновников диктатора, сообщает телеграм-канал «Хартия97%». Пресс-служба узурпатора сообщает, что он ушел по собственному желанию. Шейман был управляющий делами самозванца с 2013 года.

Виктор Шейман подозревается в причастности к убийству оппонентов белорусских властей в 1999 году – бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко, бывшего председателя ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Тогда он занимал должность Государственного секретаря Совета безопасности.

В том, что Шейман был причастен к их убийству, уверен и бывший боец СОБРа Юрий Гаравский.

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