В Минске в «секретном» доме снова выставили квартиру на продажу 3 11.06.2021, 20:44

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Многоэтажка была построенна под грифом «совершенно секретно».

В наши края залетела редкая птица. Уже во второй раз. Речь идет о квартире в самом загадочном доме Минска — многоэтажке, построенной под грифом «совершенно секретно», пишет «Онлайнер».

Высотку на улице Коллекторной (это рядом с Немигой) начали возводить в январе 2020 года. Но когда желающие заселиться в дом в самом центре столицы стали обрывать телефоны «Минскстроя», в ответ услышали лишь «информация по этому объекту предназначена для служебного пользования, мы ее не распространяем. Будет строиться дом, реализовывать его для всех желающих мы не будем».

В общем, не обманули: проектных деклараций по дому никто не видал, под офисом застройщика страждущим ночевать тоже не пришлось, так как квартиры были распределены между «дсп-шниками».

Нетипично, но после сдачи многоэтажки счастливые новоселы не поспешили выставить пару-тройку квартир на продажу. Секретный дом оставался секретным. И только в январе 2021-го в «чарты» объявлений влетела 54-метровая двушка свободной планировки. Собственник вместе с агентом хотел выручить за нее ровно $100 000 в эквиваленте, или $1739 по курсу за метр (в стоимость входит парковочное место). Правда, объявление прожило совсем недолго и бесследно исчезло.

И вот второе пришествие в июне этого же года. Та же самая квартира снова в базе, но уже за... 261 998 рублей, или $104 900. Потому что жить стало лучше, жить стало веселее.

«Продается 2-к. квартира свободной планировки с двумя санузлами и парковочным местом в подземном паркинге. Площадь парковочного места 12,5 кв. м.

Дом каркасно-блочный. А это значит, что жесткий каркас обеспечивает прочность, а стены „дышат“ с отличной звуко- и теплоизоляцией. Квартира свободной планировки. Ее можно сделать как с двумя изолированными комнатами, так и по типу евродвушки с кухней-гостиной и спальней.

Спальня примыкает к одному из санузлов. Преимущество такой планировки следующее: вы можете спокойно принять душ и не одеваясь пройти в свою спальню. Вы сможете в любой момент посетить санузел, не выходя в коридор. Например, утром приведете себя в порядок и только потом появитесь в местах общего пользования, при других членах семьи или гостях квартиры. А ночью не потревожите остальных светом или шумом. В ваш санузел не сможет попасть никто, кроме вас. Для некоторых это также важно. В некоторых случаях в квартирах обустраивают отдельный „детский“ санузел, вход в который ведет из детской. Это может быть также очень удобным вариантом для малышей.

В просторном тамбуре две квартиры и небольшая кладовка. Расположен дом в треугольнике улиц Романовская Слобода — Немига — Клары Цеткин, вдали от оживленных дорог. В шаговой доступности новая станция метро „Юбилейная площадь“ (450 м). Рядом с домом находится зеленый сквер. Здесь можно заняться бегом или прогуляться с собакой.

10-й этаж обеспечивает прекрасный панорамный вид на город. И несомненно, вас порадует отсутствие окон напротив. Ближайшее здание имеет всего 6 этажей. Эта квартира отвечает всем современным запросам: центр, респектабельность, комфортность. Звоните прямо сейчас, пока предложение еще актуально!» — напутствует агент потенциальных покупателей.

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