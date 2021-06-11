Медик рассказал, как улучшить качество сна в любом возрасте 11.06.2021, 21:35

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Простые и полезные советы от специалиста.

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, как побороть бессонницу в любом возрасте. Доктор назвал факторы, влияющие на качество сна, и призывает устранить их, пишет lenta.ua.

По словам Комаровского, негативное влияние на сон оказывают стресс, волнение, работа по сменам, непривычная обстановка, шум, неудобная кровать, неправильный рацион питания, продукты с кофеином и алкоголь.

Чтобы хорошо засыпать и наслаждаться крепким сном, доктор рекомендует устранять соответствующие факторы, однако проблема бессонницы глубже и сложнее, чем кажется на первый взгляд. К разрешению вопроса стоит подходить комплексно и начинать следует с кровати. Постель нужно использовать только для сна, тогда получится настроить организм на правильный лад.

Что касается детей, то режим стоит устанавливать с первых дней жизни. Например, новорожденный может хорошо спать и под телевизор, и под ярким освещением. Родители с момента рождения чада создают определенную модель – темноту и полную тишину.

По мнению врача, ребенка не нужно приучать к идеальным условиям во время сна, поскольку с возрастом может возникнуть проблема бессонницы.

Что касается препаратов из аптеки для улучшения сна у малышей, то к ним прибегать не стоит – большинство не несут для маленького организма никакой пользы.

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