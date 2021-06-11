Россияне зенитными ракетами «глушили рыбу» в океане: видео 1 11.06.2021, 22:32

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В Сети появилось видео неудачного пуска ракеты из ЗРК «Оса-М» малым ракетным кораблем «Овод-1» у побережья Камчатки.

Известно, что корабли ВМФ РФ проводили боевую подготовку в Тихом океане. В ходе учений по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника применялись зенитные ракеты «Оса». Но что-то пошло не так судя по видео, которое появилось в Сети, пишет sprotyv.info.

«Солдаты НАТО, которые наблюдали за этим пуском со спутников Илона Макса, до сих пор гадают, то ли это новый тип глубоководных зенитных ракет, то ли таким образом россияне глушили рыбу», — написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в комментарии к опубликованному видео.

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