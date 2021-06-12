Побежали с корабля 29 12.06.2021, 8:03

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«Дроздовский театр кукол» готовится к эвакуации.

Глава управделами Лукашенко Виктор Шейман отправлен в отставку. Как передает пресс-служба самозванца — по собственному желанию. Долгое время считалось, что «серый кардинал» режима будет со своим хозяином до конца. Что означает уход пособника узурпатора? Об этом рассуждают читатели сайта Charter97.org

«Как нацисты в 43-44 годах перед отступлением».

«Крысы начинают разбегаться. Хорошая новость».

«Команда Таракана ужалась до Фантомаса, Качанихи, Массандры и Борщеварки».

«Далеко не все у них гладко, как пытаются преподнести на зомбиТВ».

«Титаник тонет, крысы с корабля побежали, только оркестр (БелТВ) продолжает играть, пытаясь создать видимость, что все на борту хорошо».

«Дроздовский театр кукол» готовится к эвакуации. Ермошину не берут. Видимо, Лукашенко ее борщи уже не нравятся».

«Последний шанс у министра обороны».

«Вот теперь я поверю, что режим рушится, ведь Шейман это — его опора».

«Операция по смене внешности и в Аргентину, а, товарищ Борман?»

«Далеко не убежит. Найдем и накажем».

«И ты, Брут?»

«Побежали самые отпетые с тараканьего корабля».

«Для народа Беларуси сейчас даже знамения дают понять, что пора уже действовать», — резюмируют читатели Charter97.org.

Напомним, Виктор Шейман подозревается в причастности к убийству оппонентов белорусских властей в 1999 году — бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко, бывшего председателя ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Тогда он занимал должность Государственного секретаря Совета безопасности.

В том, что Шейман был причастен к их убийству, уверен и бывший боец СОБРа Юрий Гаравский.

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