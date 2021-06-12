Диетолог назвала продукт, который продлевает жизнь 3 Оксана Скиталинская

12.06.2021, 8:43

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Этот овощ защищает от воспалений и активирует регенерацию тканей.

Каждый из нас может сделать что-то, чтобы жить дольше, несмотря на наши гены. И выбор этих «что-то» не так уж и мал — еда, ежедневное движение, «работа с головой» (умение управлять стрессами), сон, среда, отказ от вредных привычек.

Еда — это очень серьезно еще и потому, что многие компоненты продуктов питания могут сыграть свою роль в увеличении или сокращении продолжительности жизни.

В GenAge, базу генов, связанных со старением и долголетием человека, уже внесено более 2000 генов, связанных с долголетием, и что радует — многие из них активируются именно теми биологически активными компонентами, которые присутствуют в еде, а таких насчитывается около 200.

Конечно, влияние пищи — не генная терапия, которая сможет внести радикальные и ощутимые изменения в замедление старения, однако почему бы не использовать даже этот «продвинутый» ЗОЖ? Так вот, при умеренном употреблении различных продуктов, зная содержание этих биологически активных компонентов в них, можно влиять на различные биохимические процессы в организме.

Одним из таких прекрасных, многофункциональных продуктов являются крестоцветные, то есть все сорта капусты, брокколи, редька, горчица и так далее. О чем полезном не подумай — на все это они влияют, улучшают, ремонтируют, восстанавливают.

В одной только капусте чуть ли не миллион достоинств.

Начнем с того, что она недорогая, очень низкокалорийная, богата клетчаткой, наполняет желудок и насыщает, как свежая, так и тушеная или вареная. Нормализует уровень сахара в крови и холестерина, как свежая так и приготовленная. Вкусная, хрустящая и сочная, а если еще и немного приправить чем-то полезным, так и вообще — отдельное блюдо. А еще — защищает от воспалений, мутаций, способствует омоложению на клеточном уровне и активирует регенерацию тканей, в частности, мышечной. А также активирует самовосстановление структур клеток, белков, ДНК, активирует противотоксинную защиту клеток, образование мощного антиоксиданта глутатиона.

Активные молекулы: лютеолин, альфа-липоевая кислота, 3,3-дииндолилметан, сульфорафан, кемпферол, индол-3-карбинол.

Если вы можете есть сырую капусту, делайте это как можно чаще, точнее, каждый день. Причем, разную — белокочанную, цветную, брокколи, краснокочанную, а также руколу и всех их родственников.

Для тех, у кого капуста вызывает дискомфорт и вздутие, попробуйте пару листочков руколы, или ошпаренные соцветия брокколи.

Многие не едят капусту, потому что прочитали в интернете, что капусту нельзя употреблять при гипотиреозе (пониженной функции щитовидной железы), но во-первых, это не так, а во-вторых, отказываясь от капусты, вы лишаете свой организм очень мощного помощника и защитника.

Если вас интересует, что я делаю из капусты, скажу сразу — я не особо «заморачиваюсь», просто отрезаю четвертинку молодой капусты и жую. Или цветной. Или брокколи.

Руколу добавляю в утренний салат.

Можно приготовить много вкусных блюд, например, пхали из капусты с орехами, или запеченную цветную капусту. Грубая клетчатка станет мягкой и не будет вызывать дискомфорта. Но тогда много ценных веществ, к сожалению, будет потеряно, поэтому выбирайте золотую середину — брокколи погружайте в кипяток максимум на одну минуту, до состояния al dente, а чтобы увеличивать содержание ценных веществ, сочетайте с горчицей.

Оксана Скиталинская «Фейсбук»

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