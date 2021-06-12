Екатерина Снытина — белорусским спортсменам: Почему вы молчите? 9 12.06.2021, 8:54

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Звезда белорусского баскетбола обратилась к бывшим коллегам по сборной.

Белорусская баскетболистка, экс-капитан национальной команды Екатерина Снытина рассказала в эфире телеканала «Белсат» о своей гражданской позиции, поделилась мнением о своем уходе из сборной и поведала о том, вернется ли в сборную в будущем.

Об уходе из сборной Беларуси

Контракт со сборной заканчивался 31 марта. Мне прислали на подпись новый контракт. Там был пункт, что я каждое свое интервью должна согласовывать с руководством. Пункт, который противоречит Конституции и моим убеждениям. Вот наше интервью нужно было согласовать. Конечно, его бы никто не согласовал. Поэтому я не подписала контракт и закончила свое выступление за национальную команду. Меня люди спрашивают о том, не жалею ли я. Я отвечаю, что у меня нет ощущения, что я что-то сделала неправильно.

О гражданской позиции

Я высказала свою позицию еще в августе. Когда я высказала позицию, то у меня как будто гора с плеч упала. Потому что в то время молчать и не высказываться я бы точно не смогла. Поэтому ни о каком «Я жалею о своем решении» вообще такого не было. Даже секунды не жалею.

События 10-11 августа, вот эта кровь, террор, который случились на улицах городов Беларуси – это подтолкнуло меня высказаться в поддержку народа. Как говорится – вот так я попала в политику.

О высказываниях, что спорт – вне политики

Нам очень много говорили, что спорт – вне политики. Но ты в какой-то момент перестаешь быть спортсменом. Ты становишься гражданином своей страны. И не высказаться для меня лично было бы нереально. Мне хотелось высказаться и поддержать пострадавших. Потому что пострадавшие люди – это не только мой народ, но и болельщики, которые долгие годы болели за меня лично, за нашу национальную команду по баскетболу. Это было осознанное решение.

О том, вернется ли в сборную

Со многими девчонками, с которыми я играла, я очень со многими дружила и дружу много лет. У меня в голове только один вопрос: «Почему вы молчите? Почему вы до сих пор ничего не сказали?».

Если даже мы победим, то я не вернусь в национальную команду. Да, мы победим, но люди, которые молчали, там будут в этой команде. Я не хочу с ними находиться в одном коллективе. Поэтому я изначально обозначила, что даже в случае победы я все равно туда не вернусь»

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