Артемий Троицкий: Против Лукашенко сплотился весь белорусский народ 12.06.2021, 10:21

1,816

Артемий Троицкий

Какую роль в революции в Беларуси сыграла музыка?

Известный российский журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий дал большое интервью сайту Charter97.org. Он рассказал о роли музыки в белорусской революции.

– Я считаю, что музыка сыграла огромную роль в белорусской революции 2020 года. Более того, я даже не помню, чтобы когда-либо где-то был такой музыкальный взрыв протестного вдохновения, как это было в Беларуси. Этих песен прозвучало гораздо больше, чем в Советском Союзе в «перестроечные» 80-ые годы, которые у нас тоже считаются революционными, и когда были написаны песни «Перемен» или «Скованные одной цепью». Тогда было таких революционных гимнов штук 10, а из Беларуси мне прислали порядка 200 песен про свободу и достоинство. Меня поразило количество - я считаю, что это абсолютный мировой рекорд. Такого мощного музыкального протестного движения не было нигде и никогда. Ни в США в 60-ых годах в связи с войной во Вьетнаме, ни в Британии в 70-ые годы, когда протестовали против политики Тэтчер. Белорусы точно поставили мировой рекорд. Это, конечно, очень круто.

Еще, что меня поразило, – это репертуарное разнообразие. Если мы возьмем Россию, то у нас все эти антирежимные и свободолюбивые песни – рок или рэп. Третьего не дано. В Беларуси это было все – и фольклор-ансамбли, и какие-то большие хоры, и электроника, и оперный вокал, и какой-то джаз, и самое удивительное – попса, эстрадные песни. В России, скажем, попса считается провластной, льстивой, продажной сукой. Все эти Басковы, Киркоровы, Газмановы и так далее, все поют во славу Путина и власти, которые им за это даруют телевизионные эфиры, госзаказы и прочие привилегии. А тут в Беларуси абсолютно попсовые солисты, ансамбли тоже поют прекрасные песни на злобу дня. Меня это совершенно сразило и окончательно убедило в том, что против Лукашенко сплотился весь белорусский народ.

Читать интервью полностью можно здесь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».