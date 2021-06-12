Бразилия обошла Индию по количеству новых больных ковидом

Бразилия обошла Индию по количеству новых больных ковидом1
- 12.06.2021, 11:29
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В топ входят также Колумбия, Аргентина и США.
За последние сутки в мире зафиксировали 411 614 новых больных ковид-19. Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы Worldometers, пишет «Зеркало недели. Украина».
В Индии, которая до сегодня считалась основной ячейкой болезни в мире, за последние 24 часа зафиксировали 84 695 новых больных. Однако еще больше таких обнаружили в Бразилии - 86 061.
В топ также входят Колумбия - 29 570 новых больных, Аргентина - 26 934, США - 16 145.
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