«Передавать права БТ на трансляцию Олимпиады — это торговать с людоедами» 12.06.2021, 14:37

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Запущен процесс по лишению аккредитации пропагандистских ресурсов режима.

Глава Белорусского фонда спортивной солидарности (сообщества спортсменов, которые поддержали протесты) Александр Опейкин заявил, что госТВ в Беларуси Олимпиаду может и не показать . Но шансы есть.

По его словам, «любое крупное международное спортивное соревнование – это рейтинговый контент, который позволяет вещателю зарабатывать на рекламе во время трансляции».

Именно поэтому он выступает против передачи прав государственному телевидению на трансляции крупных международных соревнований

«Проще выражаясь, передавать права БТРК – это торговать с людоедами и помогать точить их ножи», — уверен эксперт.

Ранее свободные спортсмены уже призывали МОК ввести санкции против НОК Беларуси и добились успеха. Также, благодаря их действиям, в Беларуси отменили Чемпионат мира по хоккею. Теперь они добиваются запрета на трансляции международных соревнований на гостТВ.

«Вопрос с трансляцией ЧЕ по футболу поднят достаточно поздно, и добиться запрета на трансляцию с чисто юридической точки зрения и исходя из временных возможностей будет весьма сложно. Но касательно трансляции Олимпиады все вполне возможно. Уже запущен процесс по лишению аккредитации пропагандистских ресурсов режима на ОИ. При включении всех демократических сил в вопрос с лишением прав БТРК на трансляцию ОИ, вероятность положительного исхода лично я оцениваю достаточно высоко», – написал Опейкин в своем Facebook.

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