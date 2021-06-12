Байден после встречи с Путиным проведет пресс-конференцию один

Байден после встречи с Путиным проведет пресс-конференцию один1
- 12.06.2021, 14:55
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Такое заявление распространил Белый дом.
Президент США Джо Байден после встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве проведет пресс-конференцию один. Это наиболее подходящий формат для четкого общения со "свободной прессой".
Такое заявление распространил Белый дом, пишет Reuters.
У Байдена заявили - ожидают, что встреча будет "откровенной и прямой".
"Персональная пресс-конференция - это подходящий формат, чтобы четко сообщить свободной прессе темы, которые были подняты на встрече - как с точки зрения областей, в которых мы можем договориться, так и в областях, где у нас есть серьезные опасения", - сказал представитель Белого дома.