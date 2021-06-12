Ученые зафиксировали загадочные радиоимпульсы, полученные из космоса 2 12.06.2021, 16:37

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Быстрые радиоимпульсы удалось обнаружили благодаря радиотелескопу.

Канадские ученые с помощью радиотелескопа обнаружили в космосе сотни загадочных быстрых радиоимпульсов. Об этом сообщает CNN (перевод - «Апостроф»).

В публикации указано, что происхождение этих ярких вспышек света длиной в миллисекунды пока неизвестно, поскольку быстрые радиоимпульсы (FRB) очень непредсказуемы. Кстати, впервые ученым удалось наблюдать за ними в 2007 году.

"Дело в том, что FRB действительно трудно уловить ... Ваш радиотелескоп должен быть направлен в нужное место в нужное время, и вы не можете предсказать, где и когда это будет", - сообщил доцент физики в Массачусетском технологическом институте Кийоши Массуи.

По его словам, большинство радиотелескопов способны видеть участок неба размером с Луну в определенное время, то есть подавляющее большинство FRB остаются невидимыми.

Ситуацию удалось изменить, когда радиотелескоп Канадского эксперимента по картированию интенсивности водорода (CHIME), расположенный в Радиоастрофизической обсерватории Доминиона в Британской Колумбии в Канаде, начал получать радиосигналы в 2018 году в течение первого года работы.

Ему удалось обнаружить 535 новых быстрых радиоимпульсов за период между 2018 и 2019 годами. Всего за более чем десятилетие предыдущих изучений ученые смогли зафиксировать лишь около сотни подобных сигналов. Кроме того, ученые также зафиксировали 61 всплеск, относящийся к 18 постоянным источникам этих сигналов.

Именно это позволило создать каталог быстрых радиочастотных взрывов CHIME, который был представлен в среду, 9 июня на 238-м заседании Американского астрономического общества.

Каталог не только расширяет известное количество быстрых радиоимпульсов, но и доступную информацию об их расположении и свойствах.

"Теперь мы сможем выстраивать эти быстрые радиоимпульсы в единую картину. Это поможет нам понять, что именно их провоцирует и как мы можем использовать их для изучения Вселенной в будущем", - сказал ученый из исследовательской группы Кейтлин Шин.

Также исследователи считают, что имея большое количество FRB, они могут выяснить, как газ и материя распределяются в очень больших масштабах во Вселенной.

Как известно, быстрые радиоимпульсы (FRB) - единичные радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд неизвестной природы, которые регистрируются радиотелескопами. Типичная энергия всплесков, по оценкам, эквивалентна выбросу в космическое пространство энергии, испускаемой Солнцем в течение нескольких десятков тысяч лет.

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