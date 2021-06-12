Путин назвал Трампа талантливым, а Байдена — карьеристом 14 12.06.2021, 17:34

3,886

Перед встречей с президентов США Путин дал интервью телеканалу NBC.

Глава Кремля Путин считает, что президент США Джо Байден, с которым он через несколько дней должен встретиться в Женеве, занимается только своей карьерой. Во время интервью телеканалу NBC он также заявил, что предшественник Байдена на должности президента Дональд Трамп является талантливым и ярким человеком.

Так он хотел отметить, чем эти два президента отличаются друг от друга, пишет zn.ua.

"Я считаю, что бывший президент США господин Трамп - чрезвычайный человек, талантливый человек, иначе он не стал бы президентом США. Он яркий человек. Вам может он понравиться или нет. Но он не походил из американского истеблишмента, он ранее не был частью большой политики, а кому-то это нравится, кому-то это не нравится, но это факт", - сказал Путин.

По мнению главы Кремля, Байден, который всю жизнь провел в политике, занимается сейчас своей карьерой.

"Это другой тип человека, и я очень надеюсь, что да, есть некоторые преимущества, и некоторые недостатки, но не будет никаких движений, основанных на импульсах от имени президента США", - сказал Путин.

Президенты США и России встретятся 16 июня. В Кремле подтвердили, что Джо Байден и Владимир Путин встретятся в швейцарской Женеве.

Байден намерен обсудить с Путиным хакерскую атаку со стороны России на американскую компанию Colonial Pipelinе, которая произошла в начале мая. Также сообщалось о том, что во время встречи стороны могут поднять вопросы безопасности и контроля вооружений, нарушение прав человека и другие.

Саммит в Женеве все-таки открывает некоторые возможности для двустороннего сотрудничества, и Путин может попытаться этим воспользоваться, добиваясь уступок от Байдена, пишет WSJ. Заручиться поддержкой Белого дома в преддверии саммита хочет и ЕС – Брюссель направил Вашингтону проект совместного заявления о противодействии России и Китаю. Саммите ЕС-США состоится 15 июня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».