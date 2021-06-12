Врачи рассказали, как сохранить легкие здоровыми 4 12.06.2021, 17:45

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Специалисты дали важные рекомендации.

То, что сушка стирки в помещении не обеспечит ей такого аромата свежести, как сушка на открытом воздухе, знают все. Сушка вещей внутри дома повышает влажность в доме. А это именно та среда, где процветают грибок и плесень, пишет medicina.ua.

Сушка белья в доме – скрытая угроза. Когда вы пытаетесь высушить вещи на батарее, испаряется вода и воздух внутри дома становится влажнее до 30%. Эта дополнительная влага создает идеальную среду для размножения спор плесени и пылевых клещей. В свою очередь, они вызывают дискомфорт обитателей квартиры и способствуют респираторным инфекциям. В группе риска – люди, страдающие от аллергии и астмы. Об опасностях бронхиальной астмы читайте в этой статье.

Мнение ученых о сушке белья в помещении

Ученые из Массачусетского Национального центра аспергилеза считают, что многим людям с ослабленным иммунитетом приходится лечиться от грибковых спор аспергиллы из-за сушки белья в помещении. Здоровые люди имеют достаточно крепкий организм для того, чтобы бороться с грибком. Но у астматиков сушка белья внутри дома может вызывать кашель и хриплость.

Кроме того, сушка белья в помещении стимулирует синуситы и легочные инфекции.

К более серьезным симптомам относятся: потеря веса, боль в груди, откашливание крови. Отметим, что заболевание не заразно, а здоровые люди способны преодолеть инфекцию до ее попадания в легкие. Но как только она проникает вовнутрь легких, поможет только лечения противогрибковыми препаратами.

Сушка белья в помещении: есть ли альтернатива?

Ученые рекомендуют сушить белье на улице, в сушильной машине или в хорошо проветриваемом помещении, которое находится на отдалении от спален и жилых комнат. Лучше подумать о своей безопасности, чем жалеть в дальнейшем.

Если погода достаточно теплая, держите окна открытыми, чтобы дать влаге выйти. Также можно использовать осушителем воздуха, который поглотит влагу в помещении.

Таким образом, сушка белья в помещении может ухудшить состояние вашего здоровья. Можно принять этот факт, а можно его игнорировать. Но если вы по-настоящему заботитесь о своем здоровье и здоровье своих близких, попробуйте сушить вещи в другом месте!

С возрастом у человека ослабевает иммунитет и становится сложнее противостоять инфекциям, в том числе легочным. Чем старше, тем старательнее следует предпринимать разные меры по укреплению иммунитета. Для здоровья легких от этого прямая выгода.

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