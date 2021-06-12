В польской школе Гродно откроют первый класс с белорусским языком обучения1
- 12.06.2021, 18:00
Речь идет о школе № 36.
В польской школе Гродно откроют первый класс с белорусским языком обучения, передает «Белсат».
Речь о школе № 36. Все предметы в новом классе будут преподаваться по-белорусски, вместе с тем польский язык будет изучаться углубленно.
В Гродно, население которого составляет 370 тысяч человек, нет ни одной белорусскоязычной школы, а количество белорусскоязычных классов измеряется единицами.