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В польской школе Гродно откроют первый класс с белорусским языком обучения

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  • 12.06.2021, 18:00
В польской школе Гродно откроют первый класс с белорусским языком обучения

Речь идет о школе № 36.

В польской школе Гродно откроют первый класс с белорусским языком обучения, передает «Белсат».

Речь о школе № 36. Все предметы в новом классе будут преподаваться по-белорусски, вместе с тем польский язык будет изучаться углубленно.

В Гродно, население которого составляет 370 тысяч человек, нет ни одной белорусскоязычной школы, а количество белорусскоязычных классов измеряется единицами.

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