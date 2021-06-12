Королева Великобритании посвятила в рыцари разработчиков AstraZeneca 12.06.2021, 18:23

Фото: Reuters

Эффективность препарата против коронавируса составляет 79 процентов.

Королева Великобритании посвятила в рыцари разработчиков вакцины от коронавируса AstraZeneca. Титул от Елизаветы II получил профессор Оксфордского университета Ендрю Поллард, передает «Радио Свобода».

Кроме того, отмечены две женщины – научный сотрудник Сара Гилберт и руководитель рабочей группы по вакцинам Кейт Бингем. Они получили звание кавалерственных дам – это аналог рыцарского титула.

Великобритания сегодня празднует День рождения королевы – по традиции это может быть одна из суббот июня. Елизавета II выбрала этот день дня посвящение в рыцари и присуждения наград за весомый вклад в борьбу с пандемией. В списке награждённых в числе прочих присутствуют благотворители и работники социальной сферы – всего 1129 человек.

AstraZeneca – одна из четырёх вакцин от COVID-19, одобренных в ЕС. По данным разработчика, эффективность препарата против коронавируса составляет 79 процентов.

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