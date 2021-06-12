Экс-члены правительств Франции и ФРГ переходят на службу в российские компании 4 12.06.2021, 18:45

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Бывший премьер-министр Франции будет «представлять РФ» в качестве члена совета директоров нефтяной компании «Зарубежнефть».

Французская газета Le Monde сообщает, что 11 июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому бывший премьер-министр Франции (в 2007-2012 годах) Франсуа Шарль Арман Фийон будет «представлять Российскую Федерацию» в качестве члена совета директоров нефтяной компании «Зарубежнефть», передает «Польское радио».

Компания на 100% принадлежит государству. Ее возглавляет бывший глава службы охраны Путина. Компания работает, в частности, на Кубе, в Ливии и Сирии.

Фийон возглавлял правоцентристское правительство Франции во время президентства Николя Саркози. Фийон подтвердил информацию Le Monde, добавив, что выступает за «диалог с Москвой в интересах Европы».

Франсуа Фийон ушел из политической жизни в 2017 году после неудачной президентской кампании, в ходе которой его обвинили в финансовых растратах.

В течение нескольких лет бывший премьер-министр Франции руководил консалтинговой компанией и поддерживал французские компании, развивающиеся в России.

Российская компания «Роснефть» подтвердила 2 июня, что бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вошла в ее совет директоров. Бывший министр входит в совет директоров, состоящий из 11 человек, в качестве одного из независимых директоров. На той же должности в «Роснефти» находится бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Он также является главой правления компании Nord Stream 2. Матиас Варниг, бизнесмен и бывший агент восточногерманской Штази, также входит в совет «Роснефти» и одновременно в руководство Nord Stream 2.

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