NYT: США отказались от совместной пресс-конференции Байдена и Путина после случая с Трампом 12.06.2021, 19:06

Pоссийская сторона очень хотела, чтобы правитель РФ присоединился к Байдену на пресс-конференции.

Администрация президента США Джо Байдена отказалась от идеи провести совместную пресс-конференцию по итогам его встречи с президентом РФ Путиным из-за неудачного опыта предшественника Байдена, Дональда Трампа, — об этом сообщает The New York Times (перевод — nv.ua).

Газета со ссылкой на помощников Байдена пишет, что во время консультаций по поводу саммита российская сторона очень хотела, чтобы Путин присоединился к Байдену на пресс-конференции. Но сотрудники администрации Байдена отказались, заявив, что «помнят о том, как Путин, казалось, переиграл Трампа в Хельсинки» в 2018 году.

Во время пресс-конференции в Хельсинки Трамп публично принял заверения Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы 2016 года, и «предпочел поверить на слово главе Кремля, а не оценкам собственной разведки».

«Президент Путин заявил, что Россия этого не делала. И я не вижу причин, почему это не так», — заявил тогда американский президент.

Это вызвало осуждение в политических кругах, так как 45-й президент «предоставил Путину возможность распространять ложь», сообщает NYT.

Ранее появилась информация, что президенты Джо Байден и Владимир Путин проведут отдельные пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Женеве 16 июня.

Байден и Путин встретятся на вилле Ла Гранж. 4 июня, комментируя предстоящую встречу с главой Белого дома, президент РФ заявил, что не ждет от нее "ничего прорывного в российско-американских отношениях" и рассчитывает, что на встречу положительно повлияет политический опыт Байдена. В Белом доме сообщали, что президент США во время встречи с Владимиром Путиным планирует обсудить Украину, Беларусь и вопросы стратегической стабильности.

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