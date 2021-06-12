NYT: США отказались от совместной пресс-конференции Байдена и Путина после случая с Трампом
- 12.06.2021, 19:06
Pоссийская сторона очень хотела, чтобы правитель РФ присоединился к Байдену на пресс-конференции.
Администрация президента США Джо Байдена отказалась от идеи провести совместную пресс-конференцию по итогам его встречи с президентом РФ Путиным из-за неудачного опыта предшественника Байдена, Дональда Трампа, — об этом сообщает The New York Times (перевод — nv.ua).
Газета со ссылкой на помощников Байдена пишет, что во время консультаций по поводу саммита российская сторона очень хотела, чтобы Путин присоединился к Байдену на пресс-конференции. Но сотрудники администрации Байдена отказались, заявив, что «помнят о том, как Путин, казалось, переиграл Трампа в Хельсинки» в 2018 году.
Во время пресс-конференции в Хельсинки Трамп публично принял заверения Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы 2016 года, и «предпочел поверить на слово главе Кремля, а не оценкам собственной разведки».
«Президент Путин заявил, что Россия этого не делала. И я не вижу причин, почему это не так», — заявил тогда американский президент.
Это вызвало осуждение в политических кругах, так как 45-й президент «предоставил Путину возможность распространять ложь», сообщает NYT.
Ранее появилась информация, что президенты Джо Байден и Владимир Путин проведут отдельные пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Женеве 16 июня.
Байден и Путин встретятся на вилле Ла Гранж. 4 июня, комментируя предстоящую встречу с главой Белого дома, президент РФ заявил, что не ждет от нее "ничего прорывного в российско-американских отношениях" и рассчитывает, что на встречу положительно повлияет политический опыт Байдена. В Белом доме сообщали, что президент США во время встречи с Владимиром Путиным планирует обсудить Украину, Беларусь и вопросы стратегической стабильности.