Азербайджан передал Армении 15 пленных за карты минных полей 12.06.2021, 21:17

Передача пленных на границе между Азербайджаном и Грузией при участии представителей властей Грузии.

Азербайджанские власти заявили о передаче Армении 15 военнопленных в обмен на карты минных полей на части спорной территории Нагорного Карабаха.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил в субботу 12 июня состоявшийся обмен, передает «Радио Свобода».

Глава МИД Азербайджана заявил, что переданные армянской стороной карты иллюстрируют местоположение около 100 тысяч мин в Агдамском районе Нагорного Карабаха.

Передача 15 армянских пленных состоялась на границе между Азербайджаном и Грузией при участии представителей властей Грузии.

Число армянских военнопленных и других граждан Армении, захваченных азербайджанской армией при боевых действиях в конце прошлого года, остаётся неизвестным.

В марте Европейский суд по правам человека, куда обратились родители пленных военнослужащих, заявил, что, по его сведениям, в азербайджанском плену продолжают оставаться 249 граждан Армении.

Ранее власти Армении сообщали, что 69 военнопленных и других задержанных были возвращены Армении после шестинедельной войны (сентябрь - ноябрь 2020).

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