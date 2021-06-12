Вашингтонские эксперты о переговорах Байдена с Путиным: Это будет сложный саммит 12.06.2021, 22:13

Встреча президента США с правителем РФ продиктована политической необходимостью.

В Белом доме называли проблемы с правами человека и конкретно преследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его отравление. Помимо этого лидеры двух государств, вероятнее всего, обсудят перспективы соглашений о контроле за стратегическими наступательными вооружениями, кибератаки, сделку с Ираном, конфликт на востоке Украины и аннексию Крыма.

Вашингтонские эксперты в интервью Грузинской службы «Голоса Америки» отметили, что встреча Джо Байдена с Путиным продиктована политической необходимостью, передает Крым.Реалии. После серии кибератак, предположительно российских хакеров на американский нефтепровод Colonial Pipeline и на филиалы бразильской мясоперерабатывающей компании JBS, Джо Байден заявил, что готов противостоять Путину.

Старший эксперт «Атлантического совета» Дэниел Фрид утверждает: «Белый дом заявляет, что хочет стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Путина, похоже, ни то, ни другое не интересует. Он продолжает атаки на Соединенные Штаты. По крайней мере, в том, что касается кибератак на инфраструктуру США, включая критически важную компанию Colonial Pipeline. Он усилил репрессии внутри страны, запретив деятельность антикоррупционного фонда Навального. Байдену ясно, что Путин не хочет стабильных отношений».

«Думаю, это будет сложный саммит, – продолжает Фрид. - Однако, в отличие от многих скептиков на Западе, в США, Польше и Украине, я не думаю, что Байден столь наивен в отношении Путина. Думаю, он готов решительно заявить Путину, что мы будем привлекать Россию к ответственности за репрессии внутри страны и агрессивные действия за рубежом».

Дэниел Фрид констатирует: «Уверен, что Байден, окажется в положении, при котором он может сказать, что пытался установить более конструктивные отношения с Россией, но Путин их усложнил, и вот, что из этого вышло! Я слышал от сотрудников администрации, что Байден готов противостоять Путину, и его действия показывают, что это правда. По поводу “Северного потока-2” я полностью согласен с тем, что администрация отреагировала неуклюже. Понимаю, что трудно остановить проект, когда он почти завершен, и что Путин сделает все возможное, чтобы закончить его прокладку. Однако, похоже, мы откажемся от рычага давления, а в обмен особо ничего не получим. Администрация не хочет вводить санкции в отношении Германии. – Не спорю! Но послание, которое было озвучено, думаю, было невольно воспринято как знак согласия с проектом, хотя это не так. Как бы то ни было, администрация ведет переговоры с немцами о том, как можно уменьшить ущерб от “Северного потока-2”».

Джереми Шапиро из Института Брукингса считает, что диалог Вашингтона и Москвы в форме «дипломатического политеса», гораздо лучше военной конфронтации.

«В качестве альтернативы дипломатии можно было бы начать войну с Россией, но, если у нас нет такой цели, думаю, важно встречаться, – поясняет Шапиро – Ведь вы не проводите переговоры с друзьями, вы обсуждаете условия со своими противниками. Таким образом, думаю, встретиться с президентом Путиным - очень хорошая идея. И, честно говоря, я не понимаю людей, которые говорят, что это плохая идея. Если только они на самом деле не выступают за то, чтобы мы объявили войну России. Считается хорошим тоном встретиться со своими союзниками перед встречей с людьми, которыми они недовольны. Это своего рода дипломатический политес, который присущ американским президентам. К тому же, Байден и его администрация превосходно умеют участвовать в подобных обсуждениях, например, в отличие от Трампа».

Эксперт подчеркнул, что: «Существует пара аспектов на повестке дня, которые, отражают стремления администрации наладить отношения между США и Россией. Во-первых, это стратегическая стабильность, усилия по контролю над ядерными вооружениями, которые являются традиционным курсом наших двусторонних отношений. Кстати, эта тема влияет на внутреннюю политику обеих стран, чего США не всегда могут достичь по другим вопросам. Возможно, это самая важная и, безусловно, самая конструктивная тема, которую они собираются обсудить несмотря на существующие препятствия. Во-вторых, они собираются поднять вопрос вмешательства во внутреннюю политику друг друга. Это касается и кибератак. Путин, как всегда, будет иметь ряд встречных претензий касательно вмешательства США во внутреннюю политику России и во внутреннюю политику стран Восточной Европы по ситуации в Беларуси и Украине».

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