И тут Остапа понесло 11 Telegram-канал «Менскразам!»

13.06.2021, 11:02

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Как идиоты деньги искали.

«Великий камень» изначально подавался как «особая экономическая зона для фирм из Китая». Даже указом Лукашенко «О совершенствовании управления и деятельности парка» хотят привлекать больше денег, читай, продают территорию, чтобы продержаться еще немного. Но вот что-то не хотят инвесторы из «Поднебесной» вкладывать средства в оккупированную зону: риски огромны, потерять из-за санкций прибыльные рынки на западе не хочется.

И тут Остапа понесло: надо искать хоть где, писать кому угодно, лишь бы привлечь финансы! Кому из них приходит на ум позвать компании Маска «поучаствовать в развитии сотрудничества», неизвестно, но крайним оказался в очередной раз расходный материал — будущий бывший руководитель «Великого камня».

Это настолько убого, что даже смешно. Ведь надо же узурпатору рассказывать с серьезным лицом, что ему «лична Маск падарыу Тэсла». Все ради сошедшего с ума психопата.

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