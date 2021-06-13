СМИ: Путина ждет жесткий сигнал во время встречи с Байденом 3 13.06.2021, 10:13

4,648

Встреча пройдет уже через три дня.

Вашингтон по итогам предстоящей встречи президента США Джо Байдена и главы российского государства Владимира Путина прежде всего рассчитывает показать жесткий подход, отличный от того, который ранее продемонстрировал предыдущий американский лидер Дональд Трамп.

Об этом сообщил в субботу телеканал NBC со ссылкой на источники, пишет ТАСС.

«По словам лица, осведомленного о процессе планирования, для Белого дома ключевой задачей по итогам запланированной на среду встречи будет дать понять, что Байден дал жесткий сигнал Путину, в отличие от тех дружеских отношений, которые продемонстрировал предыдущий президент Дональд Трамп после его первой встречи с Путиным», - говорится в материале. Согласно сведениям телеканала, в Белом доме надеются, что приезд Байдена на саммит в Женеве после «нескольких дней встреч с ближайшими американскими союзниками» должен показать Москве наличие «единого фронта» в противодействии российской стороне.

Как уточняется в материале, «сотрудники Белого дома заявили, что будут встречи Байдена и Путина в более широком и более узком форматах». Данные сотрудники «не указали, что будет встреча один на один, во время которой в комнате не будет помощников и советников ни одного из лидеров». В субботу представители Белого дома заявили, что Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. Тогда лидеры беседовали один на один немногим более двух часов, затем к ним присоединились члены делегаций. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений, а по итогам саммита оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».