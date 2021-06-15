Чем больше людей будет помогать истощать режим — тем лучше 15.06.2021, 11:44

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Фото: AFP

Лукашенко — это лишний балласт на плечах белорусов.

Читатель сайта Charter97.org поделился своим видением борьбы с режимом Лукашенко:

— Путь, где мы продолжаем жить с Лукашенко — это путь твоего обнищания. Лукашенко — это лишний балласт на плечах белорусов, паразит, который всех нас истощает. Пока Лукашенко у власти, ты будешь зарабатывать мало, потому что при правительстве, силой удерживающим не принадлежащую ему власть, инвесторы избегают вложения средств в бизнес на территории Беларуси, стране отклоняют заявки на новые кредиты, а окружающие страны вводят жесткие санкции. И всему этому виной Лукашенко.

Как видишь, несмотря на твою возможную аполитичность, все это касается лично тебя. А таких, как ты, вся Беларусь. Однако даже лично ты можешь положить всему этом конец. На режим Лукашенко надо смотреть как на отдельный субъект — этот режим должен умирать, оставшись без наших денег. Наши деньги должны быть у нас при себе.

Снимай деньги с карточек и рассчитывайся наличкой — что может быть проще — зато ты лишишь режим возможности пользоваться твоими деньгами в своих целях.

Сократи расходы — тоже не проблема. Сбережешь больше сейчас — в большей безопасности будешь себя чувствовать, сможешь в дальнейшем позволить себе лучший отпуск и т.д. Избегание лишних трат, как покупка бытовой техники или походы по кафе и кинотеатрам, позволяет меньше стимулировать экономику и меньше денег в виде НДС и прочих отчислений пойдет в карман режиму.

Если у тебя есть банковские вклады (особенно — отзывные) — закрой их, и режим останется без возможности пользоваться твоими деньгами в своих целях.

Купи побольше валюты — тоже не сложно. Сократил расходы — купи валюту. С этого момента ты отберешь у режима не просто фантики, а твердую валюту. Режим останется ни с чем и ему будет нечем расплачиваться по долгам.

Рассказывай, объясняй все это знакомым и проси передавать по цепочке — тоже проще простого. Чем больше людей будет помогать истощать режим — тем лучше.

И помни:

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