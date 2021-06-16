Лукашенко пытается спрятаться в норку 3 16.06.2021, 11:59

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Фото: ТАСС

У диктатора сдают нервы.

Telegram-канал «Ник и Майк» считает, что последние поездки Лукашенко указывают на то, что у него сдали нервы:

– Длительная поездка на родину – попытка спрятаться в норке, прийти в себя. Однако понимание того, что ситуация сваливается в штопор, не дает расслабиться. А тут еще и встреча Байдена с Путиным и новые санкции, которые уже одобрены.

Внешний вид от этого не улучшается. Срываться приходится на совсем уж рядовых директорах производств, которые себя не могут прокормить – не то, что дать что-то стране.

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