ЕС решил снять ограничения на въезд для туристов из США и трех балканских стран
- 16.06.2021, 12:11
Как выглядит список «белых стран».
Послы ЕС согласились в среду отменить ограничения на поездки, введенные из-за пандемии коронавируса, для путешественников из США и семи других стран и территорий.
Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".
Отмена ограничений на въезд касается также путешественников, которые не вакцинированы.
Кроме США, в "белый список" стран, по которым ограничения на поездки должны быть постепенно сняты, были добавлены Албания, Ливан, Северная Македония, Сербия, Тайвань, Гонконг и Макао.
В списке также уже есть другие восемь стран: Япония, Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд.