Кто станет преемником Путина? 4 Леонид Невзлин

16.06.2021, 12:46

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Леонид Невзлин

Вот вам и киндер-сюрприз.

Разгром оппозиции – дело рук первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, в этом я совершенно согласен с Олегом Кашиным, на днях прочитал его колонку на эту тему. Но хочу отметить еще несколько важных моментов.

Начну с исторического аспекта. После революции помимо правительства в стране существовало deep state. У Ленина, Сталина и дальше действовало это глубинное, по сути – мафиозное государство с его человеконенавистнической идеологией. Помимо совнаркома, а позже – совета министров, была партия, генеральный секретарь и при нем политбюро. В политбюро – доверенные лица, на которых генсек опирался, которые курировали разные направления и с которыми он делил ответственность за совершаемое. Сейчас в России – то же самое, только нет идеологии, а мафия стала просто мафией.

И тогда, и сейчас руководитель государства следил за тем, чтобы спецслужбы были под контролем политбюро и ЦК. У них были ограничения на то, кого брать, а кого нет. Если происходило укрепление одной из спецслужб, как, например усиление КГБ при Брежневе, тут же создавался противовес. Так, был поднят до соответствующего уровня Николай Щелоков, который возглавил воссозданное МВД СССР. Таким образом, спецслужбы в стране всегда были на службе у партии и подконтрольны ей. Идеология была первична.

Как мы помним, в СССР всегда был секретарь по идеологии. Как, например, долгое время Михаил Суслов. Секретари по идеологии в СССР фактически занимались тем, чем сейчас Кириенко - определяли внутреннюю политику. И в этих интересах давали поручения спецслужбам. Происходило это не на равных, не снизу, а именно сверху спускали поручения, действуя от имени вождя.

Кириенко занимается внутренней политикой, уничтожением протеста, разгоном несистемной оппозиции с того момента, как пришел на место Володина, занимается профессионально и системно, как по бизнес-плану. Можно сказать, что он свою задачу выполнил. Кириенко намного лучше, чем Сурков или Володин представляет, что в голове у Путина и что ему надо. И это понятный альянс. Они старые друзья. Еще премьером Кириенко ездил к Ельцину подписывать указ о назначении Путина начальником ФСБ. Что было совместным с Валентином Юмашевым решением. Он же представлял Путина в новой должности на коллегии ФСБ. У них очень хорошие отношения. Они похожи в чем-то и понимают друг друга с полуслова.

Посадить Кириенко на Росатом означало доверить ему огромные финансовые потоки. У него есть патрон в нынешнем варианте «политбюро» и прямые отношения с Путиным. Он работает под Юрием Ковальчуком, который ближайший человек Путина для решения вопросов и политических, и экономических. Ковальчук же поддержал назначение Кириенко первым замом в администрации президента. Вместо Володина, который провалился на этой должности. В отличие от Володина, Кириенко умный и хитрый.

У Кириенко есть опыт в политике, во власти, в полуоппозиции, в бизнесе, в комсомоле, главой округа, выстраивания работы с губернаторами. У него есть переживание поражения в 36 лет, которое требует с его характером и амбициями компенсации. Есть эффективность в интересах Путина. Он всегда был с Путиным в позитивные для того моменты. Он звезда поправок, обнуления и подавления оппозиции. И он - тот самый реальный Медведев, который может безопасно предоставить Путину отдых в любое время. Плюс на нем ближайшие выборы в Думу, и результата он будет добиваться максимального.

Он тот, кого реально можно предполагать преемником Путина. Я полагаю, что мысли о Кириенко как о преемнике не только у меня в голове. Но и у Ковальчука, и у самого Путина. Я не вижу с их точки зрения ни одного минуса. И какие бы у Кириенко амбиции ни были, он Путина предавать не будет и будет соблюдать правила игры. Был Медведев. Сейчас таким человеком я вижу Кириенко.

Он умен, образован, ясно мыслит и, если бы не кризис 1998 года, в котором он оказался молодым премьером и ему никто толком из имевших опыт не помог, то он уже тогда стал бы вскоре президентом. Сейчас сил, ресурсов, ума и людей у него достаточно для осуществления всех целей, я думаю, что внутренней политикой будет править он. А это самое важное направление для Путина. И я полагаю, что он в опалу не попадет, у него профессиональный услужливый характер. Он всем годится для системы. Во многом схож с Путиным и ведет себя похоже на Путина. Он способен к креативу и давать советы. Кириенко один из самых образованных и подготовленных членов администрации президента. Россия опять вернулась к системе неосталинизма и то, что идеолог станет «генсеком» - вполне реально. Тем более, Кириенко - не просто идеолог. Он практикующий тренер. Для него ФСБ и другие спецслужбы естественные помощники, потому что сориентированы вождем и ситуацией. У него нет с ними конфликта, и всегда будет поддержка.

Я не верю в революции и бунты в России, в то, что они могут привести к смене политической власти к лучшему. К худшему один раз в истории страны уже получилось. Я не думаю, что такой режим, как сложившийся сейчас в России, может быть скинут силой. Даже способов таких не вижу. Этот режим очень трудно задушить санкциями, так как им все равно, как живет народ, главное, чтобы мафия жила хорошо. Пока кроме преемника я другого механизма смены власти в России впереди не предполагаю. Кириенко из всего окружения Путина - далеко не худший, если не лучший, вариант. На безрыбье и рак рыба. Для восстановления нормальной оппозиции лидерам придется договариваться с Кириенко, а не идти на конфронтацию. Надо отдать должное победителю. Естественно то, что он сделал с людьми, с протестами – никуда не денется, будет висеть на нем, и когда-нибудь приведет к необходимости защищаться в суде. Но сейчас у Путина и Кириенко есть впереди приличный запас времени.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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