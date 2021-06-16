Ученые раскрыли механизм чихания 2 16.06.2021, 12:49

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Оказывается, его можно заблокировать.

Авторы исследования обнаружили нейроны, которые реагируют на соединения, вызывающие чихание у мышей, а также выяснили, что их можно заблокировать, тем самым «отключив» чихание. Либо стимулировать клети — тогда животные будут реагировать, даже если нет стимулов, вызывающих чихание в повседневной жизни, пишет Naked science.

Клеточные пути, которые контролируют чихательный рефлекс, плохо изучены. Теперь команда исследователей из Медицинской школы Университета Вашингтона в США выявила у мышей специфические клетки и молекулы, которые регулируют этот рефлекс. Результаты работы опубликованы в журнале Cell.

Сначала ученые проверили на мышах аэрозоли, содержащие в себе либо гистамин, либо капсаицин — острое соединение, полученное из перца чили. Оба заставили мышей чихать — так же, как и людей.

Затем команда изучила нейроны, реагирующие на капсаицин. Биологи смогли обнаружить клетки, связанные с чиханием, которые вызывает именно это соединение. Потом они нашли молекулы, нейропептиды, способные передавать сигналы чихания нейронам. Оказалось, для чихания необходима молекула, называемая нейромедином B (NMB).

Исследователи попробовали устранить NMB-чувствительные нейроны в части нервной системы, которая заставляла мышей чихать. Так им удалось заблокировать рефлекс, вызывающий чихание. «Интересно, что ни один из вызывающих этот рефлекс нейронов не находился в областях мозга, связанных с дыханием», — отметил Цинь Лю, руководитель работы. При этом его команда заметила, что провоцирующие чихание клетки связаны с этими областями через аксоны.

Исследователи также обнаружили, что могут стимулировать рефлекс, подвергая часть мозга мыши воздействию пептида NMB. От этого животные начали чихать, хотя не подвергались воздействию капсаицина, гистамина или других аллергенов.

«Мы изучаем нейронный механизм, лежащий в основе чихания, поскольку многие люди, включая членов моей семьи, страдают из-за таких проблем, как сезонная аллергия и вирусные инфекции. А понимание того, что заставляет нас чихать, может подсказать методы лечения, способные замедлить распространение инфекционных респираторных заболеваний через чихание. Так что цель — выяснить, как нейроны ведут себя в ответ на аллергию и вирусные инфекции, в том числе как они способствуют зуду в глазах, чиханию и другим симптомам», — подытожил Лю.

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