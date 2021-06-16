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Лукашенковские дипломаты в Испании испугались протестов белорусской диаспоры

  • 16.06.2021, 19:26
Лукашенковские дипломаты в Испании испугались протестов белорусской диаспоры

Посольство решили закрыть на 2 дня.

Белорусская диаспора в Испании планирует провести серию акций протеста и солидарности в центре Мадрида и возле посольства Беларуси.

Главные требования активистов — признать режим белорусского узурпатора — террористическим, ввести против режима лукашенко жесткие экономические санкции, и освободить всех политзаключенных.

Но неожиданно беларусское дипломатическое представительство, исключительно случайно, именно в это время — закроется на "строительные работы" на целых два дня, – сообщают читатели телеграм-канала «Баста!».

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