Как гол Рэмзи поднял настроение белорусам 3 16.06.2021, 23:02

6,548

После голов валлийского футболиста диктаторам становится плохо.

Атакующий полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмзи во втором туре Евро-2020 забил в ворота Турции. Матч закончился со счетом 2:0.

Примечательно, что его голы знаменуют смерть диктаторов. Белорусы в соцсетях уже шутят по этому поводу.

Усама бен Ладен

1 мая 2011 года единственный гол Рэмзи принес победу «Арсеналу» над «Манчестер Юнайтед». Уже на следующий день стало известно об убийстве лидера террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена в результате спецоперации.

Муаммар Каддафи

19 октября 2011 года Рэмзи уже в конце встречи принес победу «Арсеналу» над французским «Марселем» в Лиге чемпионов. Пройдут лишь сутки, как будет убит правитель Ливии Муаммар Каддафи.

А можно, пожалуйста, Аарон Рэмзи возьмётся за старое? Я понимаю, что это много лет назад закончилось, но гол-то вон какой красивый, а там Лукашенко всё никак не уйдёт — j. k. ⚪🔴⚪ (@rigo_de_janeiro) June 16, 2021 Чё, пацаны, уровень. pic.twitter.com/Gkf1orSnoo — Козлы про футбол (@goats_by) June 16, 2021

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».