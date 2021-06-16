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Как гол Рэмзи поднял настроение белорусам

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  • 16.06.2021, 23:02
  • 6,548
Как гол Рэмзи поднял настроение белорусам

После голов валлийского футболиста диктаторам становится плохо.

Атакующий полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмзи во втором туре Евро-2020 забил в ворота Турции. Матч закончился со счетом 2:0.

Примечательно, что его голы знаменуют смерть диктаторов. Белорусы в соцсетях уже шутят по этому поводу.

Усама бен Ладен

1 мая 2011 года единственный гол Рэмзи принес победу «Арсеналу» над «Манчестер Юнайтед». Уже на следующий день стало известно об убийстве лидера террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена в результате спецоперации.

Муаммар Каддафи

19 октября 2011 года Рэмзи уже в конце встречи принес победу «Арсеналу» над французским «Марселем» в Лиге чемпионов. Пройдут лишь сутки, как будет убит правитель Ливии Муаммар Каддафи.

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